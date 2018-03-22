Ещё
Для здоровья полезно пить дешевый чай в пакетиках
Далее:
Читайте также:
Ещё

Для здоровья полезно пить дешевый чай в пакетиках 

МедикФорум 48 минут назад
Фото: МедикФорум
Многие знают, что чай полезен, но даже этот хорошо знакомый всем напиток следует заваривать и пить с умом. Новая публикация в The Guardian содержит несколько рекомендаций о том, как правильно это делать. Эксперт издания Гэвин Хаинс дал несколько советов о том, как добиться максимальной пользы для организма от употребления чая. Удивительно, но один из советов колумниста такой: нужно не бояться пить дешевый пакетированный чай.
«В составе чая присутствуют танин и аминокислоты — эти вещества способствуют психической стабилизации, а также снижают риски гипертонии и болезни Альцгеймера. Больше всего танина и аминокислот содержится в стеблях чая, которыми набивают дешевый пакетированный чай, в то время как в сырых листьях чайного дерева, из которого делают элитный чай, этих полезных веществ меньше», — пояснил Гэвин Хаинс.
Поддержал эксперт и мнение о том, что в чай лучше не добавлять молока. Ряд научных исследований свидетельствуют: молоко снижает количество ценных для организма антиоксидантов в чае. Также, как убедился МедикФорум, чай нужно пить только свежим — ни в коем случае не вчерашним. Эксперт The Guardian конкретизировал: полезнее всего чай не через 1-2 минуты после заварки, а спустя 20 минут настаивания. Не нужно встряхивать или взбивать чай, как это иногда советуют «знатоки» искусства заваривания. По словам Гэвина Хаинса, подобные действия делают чай излишне горьким и заставляют активнее улетучиваться танин, который поддерживает здоровье сосудов и мозга. Черный или зеленый? Эксперт посоветовал отдавать предпочтение зеленым и белым чаям. Хотя все виды чая происходят от одного растения, технологии сбора чайных листьев и дальнейшего производства способствуют разнице в эффекте чаев. Черный чай отличается высоким уровнем окисления, что мешает сохраняться в нем сразу большому количеству полезных микроэлементов, — в отличие от зеленого. «Катехины, которые являются антиоксидантом и способствуют поддержанию в норме сердечно-сосудистой системы и веса человека, сохраняются в неокисленных зеленых и белых чаях», — конкретизировал специалист.
МедикФорум: последние новости
Врачи сформулировали правила питания для разного возраста Как ухаживать за кожей, когда вам за 40 Негативное влияние алкоголя на женскую внешность
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Распутина гневно отреагировала на вопросы о дочери6
Парень неделю прожил в женском общежитии и обомлел140
На выброс: эти вещи выдают провинциальность5
Камилла называла принцессу Диану коровой и мышью23
Эти продукты оказались опасными для здоровья14
Видео
00:22
Так выглядит пресс Канделаки после двух родов
Звёзды
01:00
Тимати и Шишкова объединились ради дочери
Звёзды
02:41
Макияж для проблемной кожи
Красота Здоровье
00:34
Укладка на каждый день за 5 минут
Красота
00:41
Парень неделю прожил в женском общежитии и обомлел
Психология
01:43
У Абдулова нашлась внебрачная дочь?
Звёзды
00:42
Знаменитые женщины, которые достались не мужчинам
Звёзды
00:59
Раскрыт секрет свадебного торта принца Гарри
Звёзды
03:45
«Я его смерти не ждала»
Психология
00:29
Рената Литвинова шокировала фанатов
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение