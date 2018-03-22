Чем вреден активированный уголь

Даже если в вашей домашней аптечке лекарств обычно совсем немного, там наверняка найдется активированный уголь. Его держат под рукой на всякий случай почти в каждом доме, а случаев таких наберется немало. Вы съели, как вам кажется, что-то несвежее, выпили лишнего, вас замучил — не к столу будь сказано — метеоризм и прочие неприятные процессы в организме… Идти к врачу по таким пустякам кажется лишним, а вот активированный уголь — ваш верный друг, помощник и спаситель.

Таблетками растолченного активированного угля многие пытаются снимать зубной налет и добиваться ослепительно белой улыбки, лечить понос или запор, принимают его даже для снижения аппетита. Аргумент один: если и не поможет, то хуже точно не будет. Исследования доказали: будет, и еще как плохо!

Лечение углем диареи вызывает запоры

Самая большая проблема, вызванная бесконтрольным приемом в домашних условиях активированного угля — его передозировка, например при диарее. Кажется, что одна таблетка помочь не сможет, поэтому мы выпиваем минимум несколько штук, спустя пару часов выпивая еще горсть для закрепления результата. Между тем гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Алексей Парамонов предупреждает: уголь может спровоцировать серьезный запор и нарушить всасывание необходимых веществ. А это влечет за собой сбой обменных процессов, снижение иммунитета, резкую потерю витаминов и минералов. И здравствуй, гиповитаминоз!

Боремся с метеоризмом — получаем дисбактериоз

Выводя из организма необходимые ферменты, активированный уголь подавляет полезную микрофлору, впоследствии в кишечнике развивается воспалительный процесс — и мы получаем дисбактериоз. А начиналось все с попыток избавиться от метеоризма. Многие уверены, что уголь как абсорбент способен поглощать газы, не нанося вреда микрофлоре. В результате метеоризм на фоне дисбактериоза лишь усугубляется, замыкая круг и доводя нас до отчаяния и серьезного лечения.

Активированный уголь угрожает сердцу

Бесконтрольный прием активированного угля опасен и для сердечной мышцы — он выводит из организма необходимый для ее нормальной работы калий и магний. А вместе с ними мы теряем и кальций, который и так часто бывает в дефиците и восполняется с большим трудом. Без этих веществ работа сердца уже не будет нормальной.

Злоупотребление углем — верный путь к ранней старости

Уголь захватывает с собой из организма часть углеводов, белков и жиров, уходит и полезный холестерин. В результате кожа быстрее стареет, волосы выпадают сильнее, ногти становятся ломкими, развивается гипогликемия, проявляющаяся в приступах слабости, треморе конечностей и даже потере сознания. Выглядит при этом человек изможденным и постаревшим.

Тромбоз может быть вызван приемом угля

Смертельно опасным может оказаться прием активированного угля и при язвенной болезни кишечника и желудка — попадая в кровь через поврежденные кровеносные сосуды, он провоцирует закупорку и угрожает тромбозом. При язвенном колите грозит токсической дилатацией толстой кишки, а это опаснейшее осложнение такой болезни.

Врач-гастроэнтеролог Анна Каршиева считает, что популярный метод снижения интоксикации от злоупотреблений алкоголем с помощью активированного угля в лучшем случае не приносит желаемого результата. Для впитывания токсинов придется выпить не 5-6, а не менее 30 таблеток угля — протрезветь это не поможет, а работу кишечника нарушит серьезно.

И уж вовсе категорически противопоказан самостоятельный прием активированного угля при аллергиях разного рода, кожных заболеваниях и онкологии. Самое опасное последствие домашнего лечения углем — риск пропустить симптомы серьезного заболевания, усугубив уже имеющиеся проблемы. Как минимум средство, которое мы считаем панацеей, окажется бесполезным. А это никак не улучшит ни состояния здоровья, ни настроения.

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