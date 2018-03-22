Зачем нужно мыть руки?

Простое мытье рук — один из самых эффективных способов остановить размножение микробов, независимо от того, находитесь ли вы дома или за его пределами. Каждый раз, когда мы прикасаемся к чему-то или кому-то, микробы передаются через руки, после чего они могут легко попасть в организм при прикосновении ко рту, глазам или носу. После мытья большинство микробов на руках гибнет. Врачи рассказали сайту МедикФорум, что риск заболеть существенно снижается, если не забывать мыть руки в течение дня, а именно: Поскольку мы касаемся очень многих вещей в ходе дня, наши руки превращаются в «общественный транспорт для микробов»! Дети младше 5 лет более подвержены микробам потому что их иммунная система все еще развивается. Ниже мы приводим правила, которые помогут Вашему ребенку минимизировать риск получения бактерий. Каждый раз, когда мы касаемся чего то или кого то микробы перемещаются на наши руки и с наших рук. Когда мы касаемся носа, глаз или рта, микробы с легкостью попадают в наш организм. Не секрет, что мытье рук — самое эффективное решение для предотвращения распространения бактерий! Объясните Вашему ребенку важность гигиены рук и Вы существенно уменьшите риск их заболевания. Всегда мойте Ваши ручки * перед едой или приготовлением пищи, * сразу после разделки сырых продуктов питания, например, птицы, * после посещения туалета или смены подгузника, * после контакта с кровью или жидкостями организма (например, рвота, выделения из носа, слюна), * после общения с животными или соприкосновения с их аксессуарами, * после прикосновения к загрязненным предметам (например, мусорному ведру, очищающей ткани, раковине, почве), * перед перевязкой ран, приемом лекарств или применением контактных линз, * всякий раз, по мере загрязнения рук. 4 главных совета по гигиене: 1. Быстрое полоскание под краном не убивает микробы; не торопитесь, мойте руки тщательно! Хорошее правило гласит — чтобы твои руки стали действительно чистыми, во время мытья рук дважды спой «В лесу родилась ёлочка». 2. Антибактериальное мыло смывает грязь с внутренних слоёв кожи и убивает микробов 3. На забывайте тщательно мыть запястья, между пальцами и под ногтями 4. Тщательно вытирайте руки используя чистое сухое полотенце. Ранее врачи назвали самый надежный способ мыть руки.