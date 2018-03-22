Ученые: спорт при беременности сокращает роды

Исследователи из Мадридского технического университета (Испания) наблюдали за 508 здоровыми женщинами, начиная с первого триместра беременности. Случайным образом будущих мам разделили на две группы. Первая группа три раза в неделю по часу выполняла программу с умеренной физической нагрузкой. Беременные делали упражнения на укрепление мышц тазового дна, мышц рук, ног и спины. Женщины из второй группы проходили обычное дородовое консультирование, но в спортзал не ходили.

Выяснилось, что беременные «спортсменки» рожали в среднем на час быстрее, им реже требовалась эпидуральная анестезия, а у малышей был нормальный вес. Ученые объясняют это тем, что роды — настоящий марафон, в котором пригождаются выносливость и сильные мышцы. Они советуют беременным по возможности вести активный образ жизни, а не лежать на диване все девять месяцев.