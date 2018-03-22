8 ошибок, которые вы делаете после тренировки

Оголтелые фитоняшки, не задумываясь о мелочах, часто совершают типичные ошибки сразу после тренировки. Руслан Панов, эксперт направления групповых программ федеральной сети фитнес-клубов X-Fit, рассказал 8 самых распространенных, которые делаем мы все без исключения.

Игнорировать заминку после тренировки

Заминка? Какая еще заминка? Она нужна для того, чтобы плавно перейти из стрессового состояния активной работы в спокойный режим. Речь идет совсем не о шутках, а о повышенном пульсе, давлении и активность мышц. Резкая остановка после спартанский усилий в зале может привести к сбоям в работе кардио-респираторной системы и мышечных волокон. А если говорить по-человечески, то надо плавно отходить от суровой нагрузки к более плавной. Например, сбросить скорость на беговой дорожке, а не спрыгивать с нее на радостях, когда она на полном ходу.

Не снижать температуру тела

Самое опасное после хорошей тренировки — выбежать на улицу (даже летом) не дав организму отдохнуть. Температура тела еще слишком высока в течение 30-60 минут после тренировки, а значит, вы заработаете переохлаждение даже в плюс 30 и заболеете. Сходили в зал, оздоровились, называется!

Пойти сразу в сауну

Перегревать организм — еще одна плохая идея, которая может прийти к вам в голову. После тренировки организм возбужден, мышцы утомлены, если вы на энтузиазме отправитесь заполировать эффект в сауну — готовьтесь к нарушению в работе внутренних органов, вплоть до изменения гормонального фона. Поэтому лучше сначала погулять, сделать пару десятков селфи, выпить протеиновый коктейльчик или воспользоваться всеми благами вашего клуба после менее активных занятий.

Не растягиваться после работы мышц

Любителям стрейчинга посвящается! Для того, чтобы дальнейшие тренировки проходили продуктивно, надо вернуть мышцам нормальную длину, а не рьяно записываться на растяжку. От этого не упадает эффект от занятий, а тренировки войдут в правильное русло.

Не есть после тренировки

В течение любой активности, мозговой или физической, организм тратит энергию, которую необходимо восполнять сложными углеводами. Да-да, после тренировки можно! Ведь открывается заветное белково-углеводное окно! Кстати, о белках, необходимо поощрить свои мышцы за труды именно ими.

Есть (много) после тренировки

Не поймешь этих тренеров. То без еды нельзя, то похвалить себя огромной порцией вкусняшек тоже нельзя! Оказывается, перенасыщение вообще опасно, а после тренировки — тем более. Организм усвоит ровно столько, сколько потратил, а остальное отложит в жировое депо и создаст ощущение тяжести и неудовлетворенности от тренировки. Ну вот.

Не остановить тренировку вовремя

Народная мудрость «кашу маслом не испортишь» отлично подходит только к каше. Если мы говорим об эффекте от тренировки, принцип «нагрузка лишней не бывает» не работает. Это связано с травмоопасностью, когда нервная система от утомления не может контролировать правильность движений, а так же тело имеет ресурс энергии здесь и сейчас. Поэтому наступит предел работоспособности и тренировка не даст дальнейшего результата.

Оставлять после себя бардак

Этот вопрос не имеет отношения к снижению веса, зато к чести и совести — очень даже. Взываем к моральным скрепам — следующему занимающемуся не захочется искать оборудование или запинаться об него, поэтому уберите после себя любимые гантельки и степперы.