Лечебный крем как основа под макияж

Каждая женщина знает, что для того чтобы макияж был безупречным и стойким, необходима основа под макияж. Для этой цели используют крема. Визажисты рассказали сайту МедикФорум, что для вечернего макияжа подойдет плотный, питательный крем, а для дневного вполне можно использовать легкий, увлажняющий крем. Многие девушки делают ошибку и наносят тональную основу без использования крема, прямо на кожу, это грозит скатыванию тонального крема и неровному покрытию кожи. Последнее время многие дамы используют лекарственный Регецин как основу под макияж или его аналоги. Изначально препарат был предназначен для лечения угревой сыпи различной тяжести. Наносится он на очищенную кожу лица тонким равномерным слоем дважды в день, утром и вечером. Не желая отказываться от повседневного макияжа, многие женщины, которые лечили недостатки кожи, стали использовать лекарственный крем, как основу под макияж, заметив, что крем легко и быстро впитывается и превосходно увлажняет кожу. Кроме того, женщины заметили, что, впитываясь в кожу, не оставляет ни малейшего жирного блеска и выравнивает цвет лица. Помимо матирующего эффекта гель от прыщей имеет регенерирующее действие на кожу и провоцирует усиление работы клеток кожи, улучшает общее состояние кожи и повышает тонус. Эксперты говорят о том, что стоит выбирать вещества, в состав которых входит цинк-гиалуронат, который стимулирует образование новых клеток и отшелушивание ороговевшего слоя кожи. Ранее косметологи рассказали, нужен ли тональный крем для ухода за лицом.