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Как правильно умываться, чтобы сохранить красоту и свежесть лица?
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Как правильно умываться, чтобы сохранить красоту и свежесть лица? 

МедикФорум 19 минут назад
Фото: МедикФорум
Используйте нежный моющее средство, которое не содержит алкоголя. Дерматологи рассказали сайту МедикФорум, как делать это правильно. Для этого смочите лицо теплой водой и массирующими движениями нанесите гель для умывания (или мыло) на кожу. Массируйте легкими движениями до образования пены. Использование губки или чего-то подобного может раздражать кожу. Лучше избегать абразивных методов очистки, ведь они часто наносят микротравмы. Людям, страдающим от чрезмерной чувствительности кожи к воде и моющим средствам, рекомендуется пользоваться прохладной водой (можно кипяченой) или мицеллярной водой для чувствительной кожи. Ополосните лицо теплой водой и высушите (промокните), едва касаясь кожи, мягким полотенцем или салфеткой. Нанесите на чистое лицо крем, соответствующий вашему типу кожи. Наносить средство для питания кожи надо равномерно, излишки и жирный блеск можно убрать, промокнув лицо бумажной салфеткой. Сколько раз надо умывать лицо? Оптимальное количество, 2 раза — утром и вечером, ведь делать это необходимо, чтобы очистить кожу от бактерий, грибков, грязи, пыли, пота и кожного сала. Если наблюдаете чрезмерное потение в течение дня — умойтесь сразу после того, как вспотели. Также чаще надо умываться людям, которые носят шляпы, шлемы. Ранее врачи рассказали, как правильно умываться для здоровья кожи лица.
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