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Гимнастика для груди во время беременности и периода кормления
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Гимнастика для груди во время беременности и периода кормления 

МедикФорум 3 часа назад
Фото: МедикФорум
Начиная с первых дней беременности, грудь женщины начинает меняться. Молочные железы набухают и увеличиваются в размере. Соски и ореолы могут изменить цвет и в период беременности стать очень чувствительными. В период кормления соски наоборот грубеют. Форма груди так же подвержена изменению. Врачи рассказали сайту МедикФорум, что в период беременности на коже груди растяжки появляются так же часто, как на животе и бедрах. Предупредить провисание груди, растяжки или потерю объема можно регулярными занятиями. Вопреки расхожему мнению, от физических нагрузок грудное молоко не пропадает. Скорее наоборот, ведь увеличивается приток крови к мышцам груди. 1. Перед началом упражнений немного разотрите ладони между собой. Продолжайте растирание от кисти вверх к предплечью и до мышц шеи. Необходимо немного разогреть и расслабить мышцы для более выраженного результата. Мышцы шеи, правильно массировать, противоположной от стороны массажа рукой. Т.е. если растирается правое плечо, растирание проводится левой рукой. 2. Ножницы. Это упражнение известно каждому школьнику. Разведите руки в стороны. Далее, на счет сводите руки на груди перекрещивая их. Каждое перекрещивание необходимо менять верхнюю руку. 3. Вертикальное отжимание. В исходном положении встаньте лицом к стене на расстоянии вытянутой руки. Положите ладони на стену и согните руки, максимально приближаясь к стене. Движение должно быть идентично с горизонтальными отжиманиями. Вернитесь в исходное положение, оттолкнувшись от стены. 4. Ладонь к ладони. Согните руки перед собой в локтях, и максимально прижмите ладони друг к другу. Надавливая одной рукой на другую, сосчитайте до 15 и расслабьте руки. Вернитесь в исходное положение. 5. Руки за спиной. Постарайтесь соединить руки за спиной. Правая рука через правое плечо, левая рука под левой лопаткой. Если руки соединились, находитесь в этом статическом положении считая до 15. Затем поменяйте руки. Каждое упражнение выполняется по 15-20 повторений до 2-3 подходов. Не выполняйте упражнения, если плохо себя чувствуете. Ранее ученые рассказали как восстановить грудь после беременности.
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