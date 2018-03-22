Боли в пояснице при беременности: что делать?

Почти каждая беременная женщина замечает боль в пояснице еще на ранних сроках. Если болевой синдром проявил себя еще на первых месяцах, то к приближению даты родов боль может только усиливаться. Такие боли в пояснице, приносят достаточно сильный дискомфорт. Как же с этим бороться? Врачи рассказали сайту МедикФорум, что для начала нужно разобраться, почему же все-таки беременная женщина ощущает боли в области поясницы. Происходит это из-за полной перестройки организма и подготовки его к родам. Уже с момента зачатия женский организм готовит себя к будущему вынашиванию ребенка. Плод, сразу после оплодотворения яйцеклетки начинает свой непрерывный рост. Именно поэтому нижняя часть позвоночника начинает свое активное изменение и укрепление. Также изменяется и крестцовая область, становясь более эластичной. Это нужно для того, чтобы роды прошли благоприятно, а также чтобы женщина не чувствовала болей в этой области на поздних сроках беременности. Болевые ощущения при беременности считаются нормальными, если они не являются постоянными и их возникновение не влияет на общее состояние будущей матери. Когда стоит обратить внимание на боли? Боли во время беременности могут быть не только следствием перестройки организма. Иногда они говорят о наличии патологии. Именно поэтому, если боли на ранних сроках имеют ноющий характер, а также боль усиливается во время ходьбы — это является поводом для посещения лечащего врача. Такие признаки могут указывать на развитие остеохондроза или радикулита. Также, если женщина имела какие-либо патологии позвоночника еще до зачатия, то они могут проявить себя в более тяжелой форме. Беременная женщина всегда должна находиться под контролем врачей. Рекомендуется начать регулярное посещение врача еще с самых первых недель беременности. Именно это поможет выявить патологические боли во время беременности. Самые опасные причины болей — наличие в организме будущей матери инфекции. Наличие такой патологии может навредить здоровью, как матери, так и ребенка. А также вызвать у плода патологии развития, несовместимые с жизнью. Ранее ученые доказали, что боли в пояснице могут привести к инвалидности.