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Открыта необычная причина бытового пьянства
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Открыта необычная причина бытового пьянства 

МедикФорум 1 час назад
Фото: МедикФорум
Исследователи установили, что люди, которые становятся родителями и занимаются воспитанием детей, гораздо чаще бездетных тянутся к рюмке. Роль родителя — ответственная обязанность, и к ней лучше готовиться заранее. Опрос показал: ставшие родителями люди употребляют в два раза больше спиртных напитков по сравнению с бездетными. Причиной тому — стресс, считают психологи. По данным МедикФорума, проведение опроса было организовано благотворительной организацией Alcohol Concern, в нем приняли участие 1 250 взрослых респондентов. Что вызвало особую тревогу у специалистов, которые анализировали полученные данные, — это распространяющееся бытовое пьянство среди женщин-матерей. «По статистике, многие матери выпивают первый бокал вина примерно в 15:30, когда приводят своего ребенка домой из школы. Очень часто питье алкоголя продолжается и вечером», — сообщили эксперты. Они отмечают, что употребление спиртного оправдывается женщинами, которые говорят, что выпивают для расслабления и успокоения. Подобное поведение чревато тем, что у ребенка может сформироваться представление о таком способе снимать стресс как о норме, предостерегли авторы. Данные другого опроса показали, что каждая четвертая женщина-мать считает допустимым употребления алкоголя маленьким ребенком в воспитательных целях. Женщины полагают, что если малыш попробует спиртное, и оно не понравится ему на вкус, то в будущем он пить не будет.
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