Выявлен необычный способ снимать боль 

Международная группа ученых из Франции необычный способ лечить боль и Израиля подтвердила в ходе эксперимента то, что прикосновение любимого человека способно унимать боль. Ранее со стороны науки уже звучало мнение о том, что такие прикосновения могут блокировать болевой сигнал, но исследователи должны были перепроверить его и понять, почему так происходит. В исследовании, которое проводилось на базе Хайфского университета, приняли участие 22 пары в возрасте от 20 до 32 лет. У женщин при помощи нагревательного браслета вызывали неприятные болевые ощущения. По данным МедикФорума, ученые убедились в том, что когда мужчина держали руки своих партнерш своих руках, болевые ощущения у женщин снижались. Кроме того, в эти моменты у мужчин и женщин в парах наблюдалась синхронизация нейронной активности в области мозга, контролирующей обработку сенсорной информации. Российский биолог, профессор Сергей Савельев отметил в интервью «Московскому комсомольцу», что этот эффект связан с хорошо известным науке феноменом отвлечения. В момент боли раздражение отвлекает, как, например, при иглоукалывании. В случае прикосновения от боли отвлекает приятное ощущение. Ранее ученые рассказывали, как научиться быстро снимать стресс. Одним из лучших средств для этого они назвали тренирующее мозг занятие — изучение какой-либо интересующей информации. Этот метод, по словам специалистов, позволяет унять напряжение за считанные минуты.