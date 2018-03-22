Спорт не поможет вам похудеть. Почему?

На что уходит наша энергия? Необычные эксперименты и теории учёных, применимые в обычной жизни.

Нельзя и спорить, что спорт очень полезен для здоровья, однако это не означает, что он поможет вам похудеть. Каждый день нам продают абонементы в фитнес-клубы, спортивное питание, фитнес-гаджеты для вашего удобства, но для достижения результата вам необходимо изменить не что-то одно, а сразу несколько аспектов своей жизни.

Как мы расходуем энергию?

Разница между обычным человек и охотником из племени Герман Понтцер, антрополог из Хантерского колледжа в Йью-Йорке отправился путешествовать в Танзанию для исследования племени «Хадза». Это одно из тех племён, где остались охотники и собиратели. Учёный рассчитывал видеть в этих людях настоящих сжигателей калорий, потому что их жизнь подразумевает постоянное движение и большую физическую активность. Основное время мужчины «Хадза» занимаются поимкой добычи и лазанием по деревьям в поисках мёда диких пчёл. Понтцер был убеждён, что докажет предполагаемую причину ожирения: отсутствие физической активности во всём мире. Однако в исследованиях 2009 и 2010 годов учёные зафиксировали количество затраченной энергии у 13 мужчин и 17 женщин в возрасте от 18 до 75 лет. Они использовали метод меченых атомов — самый известный способ измерить количество выделяемого углекислого газа при расходовании сил.

Самое удивительное, что расход энергии у представителей «Хадза» был не больше, чем у среднестатистического европейца. Безусловно, охотники и собиратели куда активнее цивилизованного европейского человека, но в день они сжигали столько же калорий, сколько расходуем мы. На самом деле исследования Понтцера были несовершенны, ведь всего было задействовано 30 человек из племени. Однако появился вопрос: почему активные и сильные «Хандза» тратят столько же калорий, сколько и обычный человек?

Энергия тратится не только на движение, а также и на поддержку жизненной деятельности организма. Учёные знали об этом, но не считали этот факт значимым в данном исследовании глобального ожирения. Понтцер подумал о том, что так «Хадза» экономят энергию на другие задачи или они отдыхают после физической нагрузки. «Хандза расходуют столько же энергии, но они не становятся тучными, как жители Запада. Они не переедают, а потому не полнеют», — сообщил Герман. Из этого следует, что для похудения простых физических упражнений недостаточно.

Спорт поддерживает ваше здоровье

Мы должны всегда помнить, что физическая активность благотворно влияет на наш организм и разум. Сообщество Cochrane сделало обзор исследований, показывающих неэффективность физической активности в плане потери веса, но заместо этого спорт помогал укрепить здоровье, снизить кровяное давление и уровень триглицеридов в крови.

Такая активность также снижает риск развития диабета второго типа, сердечного приступа, болезни Альцгеймера, деменции и инсульта. Если вы уже потеряли вес, физические упражнения в совокупности с контролем количества потребляемых калорий помогут поддерживать его на этом уровне.

Упражнения сжигают лишь часть общего расхода энергии. Занятия спортом сжигают около 10-30% общего расхода энергии. Это также зависит от особенностей человека. Правда, есть исключения в виде профессиональных спортсменов, для которых тренировки — это работа. Три основных направления расхода энергии:

Мы не можем контролировать базовую скорость метаболизма, а это самый весомый расход энергии. Около 10% расхода энергии занимает переваривание пищи. Остальные 10-30% тратятся на физическую активность.

Физическая активность может тормозить процесс снижения веса

Каждый человек испытывает сильный голод после тренировки. Иногда этот голод настолько сильный, что человек может поглотить больше калорий, чем только что потерял. Человек также склонен завышать потраченные калории во время тренировок. Один кусок пиццы может испортить ваши результаты после часовой тренировки.

У расхода энергии есть лимит

Существует гипотеза, что расход энергии достигает предела. Понтцер с коллегами предоставляет доказательства в статье, которая была опубликована в 2016 году Current Biology. Для исследования учёные набрали 332 взрослых человека из Ганы, Южной Африки, Америки, с Сейшельских островов и Ямайки. Наблюдая за участниками в течение 8 дней, исследователи собрали данные о физической активности и сжигаемой энергии при помощи акселерометров. Они разделили испытуемых на три группы: ведущие сидячий образ жизни, умеренно активные, суперактивные. Важно отметить, что люди уже вели такой образ жизни на момент начала исследования.

Разница в расходе энергии у разных групп составила всего 7–9%. Умеренно активные люди сжигали каждый день в среднем на 200 ккал больше, чем те, кто вёл сидячий образ жизни. Однако данный факт не вёл к прогрессу. «С поправкой на объёмы и строение тела общий расход энергии положительно коррелирует с физической активностью, но это соотношение было заметно сильнее на нижней границе диапазона физической активности», — пишет Герман Понтцер.

Правительство даёт ненаучные советы

Начиная с 1980 года распространённость лишнего веса удвоилась, и, по данным Всемирной организации здравоохранения, 13% мирового населения страдают ожирением. В качестве причин этой проблемы назвали недостаток физической активности и слишком калорийную пищу. Однако с этим поспорили исследователи, сказав: «Вы не можете убежать от плохой диеты».

Проблема в том, что мы едим всё больше и больше. Спорт не поможет активно скинуть вес, пока мы потребляем огромное количество калорий. Спорт полезен для здоровья. Но если вы пытаетесь похудеть, то самая большая проблема — это пища.

И все же, как потерять вес?

Уже давно изучены особенности и привычки взрослых людей, которые потеряли 13 кг и поддерживали новый вес около года или больше. Ежегодно более 10 000 человек рассказывают, как им удаётся удержать вес. У таких людей есть общие привычки. Например, они взвешиваются раз в неделю, ограничивают себя в потреблении калорий, регулярно занимаются спортом. Однако в данном случае физическая активность используется как дополнение к подсчёту калорий. Любой эксперт скажет вам, что в первую очередь ограничить потребление энергии и перейти на здоровое питание, чтобы похудеть. Безусловно, диета вместе с физической активностью гарантирует вам хорошее самочувствие. Если вы всё-таки решили совмещать диету и спорт, то стоит уделять внимание к подсчёту калорий и быть бдительным, дабы не переедать после тренировки.