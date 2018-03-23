Пить! Как оздоровить организм и какой «эликсир» нужно выпить?

Может ли вода быть «живой»? Два литра жидкости в день — не многовато ли это? А вода из-под крана считается чистой? «Артезианская» вода, или стоит ли здоровье нашего организма таких расходов? Наши эксперты помогут найти ответы на все эти волнующие вопросы.

Какое количество воды нам необходимо? И вся ли вода одинаково полезна и безвредна для каждого из нас? В этом мы попросили разобраться нашего эксперта. Знакомьтесь: доктор медицинских наук, специалист в рефлексотерапии и фитотерапии, диетолог — Марият Мухина.

Целых два литра? А разве невозможны отклонения?

И правда, взрослому обязательно выпивать за день не меньше двух литров качественной воды. К взрослым также можно причислить детей возрастом от семи лет. Высчитать оптимальный для себя вариант очень легко. Если брать усредненную цифру, то за день человек утрачивает приблизительно 0,5 литров жидкости совместно с выделением испарины и респирацией. С мочой же выходит около 1,5 литров жидкости. В результате организм теряет не меньше двух литров воды за 24 часа.

Но, если честно, показатели могут меняться в зависимости от вашего роста, веса, либо каких-нибудь заболеваний.

Также стоит учитывать погоду и физические нагрузки. Всем известно, что при беге мы дышим и потеем больше, чем в состоянии спокойствия, и то же самое относиться к жаре и холоду соответственно. Поэтому два литра — это минимальный объем, который вы должны употреблять, как среднестатистический человек.

Всем известно, что наш организм на 70% состоит из воды. Но не многие знают, что потеря даже 10% может быть началом заболеваний. Обезвоживание — это вещь, с которой не шутят. Все это может привести вас к ухудшению самочувствия, быстрой утомляемости и сонливости. Мочекаменная болезнь, кариес, трудности с обменом веществ и пищеварением, заболевания суставов и всевозможные инфекции — это только меньшее из того, что может случиться.

Вода насыщает клетки нашего организма, а также очищает их от токсинов. К тому же, образовывается множество полезных химических соединений.

Но для таких результатов необходима только чистая вода. Но води около пятисот видов, и как же выбрать ту, которая поможет, а не навредит (бывают и такие виды).

Вода может быть жесткой или мягкой, тяжёлой или легкой, ректифицированной, подземной и кухонной. Истая вода разветвляется на две группы: 1-ю и высшую. В принципе, она должна не иметь запаха, осадка и прожиди, и оставаться кристальной. Ежели хоть что-то из выше перечисленных критериев не выполняется, употреблять ее, безусловно, не следует.

Вода от природы или искусственная?

Некоторые думают, что в дикой природе воды высшей степени чистоты нет, поэтому необходимо использовать только специальную дистиллированную воду. Но такая вода всегда вмещает соли хлора. Также в жидкости находятся опасные для человека бактерии и микробы.

Поставщики воды в тарах очищают воду из-под крана в несколько последовательностей. При этом соблюдаются разнообразные нормы. Вода прогоняется через добавочные небольшие фильтры, удаляются остатки хлора, железа и многообразные засорения. А в конце выходит практически дистиллированная жидкость. Этот способ носит название обратный осмос.

Но такая вода небезопасна для организма тем, что, при попадании в него, возмещает бреши в своих синтетических структурах компонентах, отобранных, в свою очередь, у организма.

Чтобы подобного избежать, воду, прошедшую чистку, дополняют макро— и микроэлементами (в нормальном состоянии их должно быть 200–500 мг/л). Выходит здоровая и качественная вода.

Но есть и подешевле метод чистки — коагулирование. Это случай, когда в обычную воду прибавляют осветлитель. Он отстаивает более 95% микробов и всевозможных примесей. Осадок выбрасывают, а чистую воду расфасовывают по упаковкам и выставляют на продажу. Таким способом пользуется большинство производителей. К тому же, такая вода совсем не дорогая. Именно такую воду и потребляет большая часть покупателей.

Природная вода, напротив, не всегда бывает здоровой и полезной. И виноваты в этом сами люди, ведь мы загрязняем ее различными отбросами и прочей грязью.

Где найти «живую» воду?

«Живой» назвали качественнейшую воду — легкую и мягкую. Именно она оказывает содействие клеткам в их возобновлении. Такая вода свободна от изотопа водорода — дейтерия.

Но даже натуральная вода имеет такой элемент, где бы она ни добывалась. Выходит, что очищения требует какая-либо вода.

На нашей родине низшая примесь дейтерия в воде фиксировано в Якутии и Дагестане. В этих же местах замечено наибольшее количество долгожителей.

Но даже в таких обстоятельствах вода может быть практически идеальной. По-настоящему чистую жидкость найти можно только глубже 100, а кое-где и 1000 метров. Всё базируется на корпуленции слоев земной коры.

Наиполезнейшая вода — это вода, сформированная и почерпнутая в горах. Что правда, выяснить насколько это правда, можно только доверяя ярлыку на бутылке. Ну, или химическим путём. Артезианская вода всегда находиться в месте давления горных слоев. При добыче она бьет гейзером из-под земли. Но «докопаться» до нее будет не просто.

И, конечно же, именно артезианская носит гордое звание «вода высшей степени чистоты». Чего только с ней не делают. Бывает, что даже исконно структура этой жидкости идеальна. В таком случае, ее только очищают от взвесей и аккуратно разливают.

А вот вода первой категории добывается из родников, находящихся в верхних пластах земли. Также ее можно получить, подставив чашку под кран.

Вода личных категорий отличается не только местом добывания, а и составом. Верхняя граница содержания элементов контролируется в воде первой степени, в то время как в воде высшей степени еще и нижняя.

Таким образом, в оде высшей категории чистоты не может быть ни малейшей частички элементов хлора. А для воды первой категории чистоты это допустимо только в мизерных количествах. Почему? Да потому, что даже небольшое количество хлора колоссально сказывается на вкусе воды.