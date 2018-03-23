Американка за два года похудела на 70 килограммов

37-летняя Аманда Вуд из Америки весила 170 килограммов, когда из-за лишнего веса у нее начались проблемы со здоровьем. Она постоянно чувствовала усталость, да и быть невидимой в кругу людей женщине тоже надоело. Тогда Аманда начала свою нелегкую борьбу с лишним весом.

Однако самостоятельные попытки сбросить лишний вес обернулись неудачей. Тогда Вуд решила подойти к этому вопросу серьезно и обратилась к специалистам: профессиональному диетологу и тренеру в тренажерном зале. Как только она стала заниматься спортом по специальной программе, а ее диета ограничилась строгой пропорцией: 35% — углеводы, 25% — жиры, 40% — белки, вес постепенно пополз вниз. «Я никому не признавалась, насколько мне было тяжело. У меня совсем не было энергии ни на что», — говорит Вуд.

Завтрак Аманды теперь состоит из яйца или протеинового коктейля. На обед она ест куриный салат «Цезарь» с заправкой из греческого йогурта или фрикадельки из индейки со спагетти, на полдник — сыр, яблоко или крекеры. Ужинает Вуд обычно постной курицей с овощами или морепродуктами. «Будьте добрее к себе, ведь никто не совершенен. Боритесь и никогда не сдавайтесь», — советует Аманда. С тех пор прошло уже два года, и молодая женщина смогла сбросить за это время целых 70 килограммов. Несмотря на то что похудение проходит под строгим контролем специалистов и вес уходит постепенно, все равно у Вуд в процессе возникли проблемы со здоровьем.

Аманда рассказала журналистам, что у нее резко стал падать уровень гемоглобина. Поэтому теперь она регулярно проходит медицинские осмотры и ставит капельницы с железом. Однако это не помешало позитивному настрою Вуд, ведь на полпути останавливаться нельзя. Женщина хочет сбросить еще 20 килограммов и после продолжать поддерживать себя в форме. По ее словам, если ставить разумные цели и сбрасывать вес постепенно, то все обязательно получится. «Теперь мое самое любимое занятие — это занятия в спортзале. Не поверите, но каждый раз я жду этого с нетерпением», — со смехом заявила в интервью Аманда.

А 28-летняя Уилда Фокс из Австралии смогла похудеть на 26 килограммов за полгода без тренажеров и диет.