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Найден простой секрет долголетия
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Найден простой секрет долголетия 

Ридус 3 часа назад
Фото: depositphotos.com
Группа ученых из Центра биомедицинских исследований Пеннингтона в Луизиане выяснила, что снижение суточных калорий на 15% может стать залогом долголетия. Такое ограничение положительно влияет на качество сна, что и способствует продлению жизни, уверены исследователи.
Такие выводы были основаны в том числе и на испытаниях с животными. Когда червям, мухам, мышам и обезьянам срезали суточное количество потребляемых калорий, продолжительность их жизни заметно увеличивалась.
Среди людей быстро распространилось мнение, что чем меньше мы едим, тем дольше живем. Многие люди стали урезать свои дневные рационы на 15−20%. Но есть ли от этого толк? Американские ученые попытались это выяснить.
В исследовании приняли участие 53 добровольца, которым в случайном порядке назначили диеты: у одних участников дневной рацион был сокращен на 15%, другим — разрешалось есть неограниченно. Эксперимент продлился два года.
По окончанию исследования мы стали замечать интересные факты. Например, у тех, кто сидел на диете, произошло снижение скорости метаболизма в ночное время и небольшое, но значительное снижение температуры тела ночью, отмечают авторы работы.
Дополнительные анализы также показали снижение на 20% клеточного окислительного стресса. Напомним, что повреждение клеток, вызванное окислительным стрессом, считается ключевым признаком старения.
Авторы исследования считают, что низкокалорийная диета может подтолкнуть организм к более низкой скорости метаболизма. Но не факт, что его снижение обязательно приведет к долголетию. тут очень важно подобрать сбалансированную диету, чтобы не навредить организму, заключили исследователи.
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