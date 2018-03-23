Какие контрацептивы выбрать

Принимать только прогестиновую таблетку или комбинированную таблетку? Может ли ВМС повлиять на ваши шансы иметь детей в будущем? Является ли женский презерватив таким же эффективным, как у мужчины?

Комбинированные таблетки

Виды: Estrostep Fe, LoEstrin 1/20, Ortho-Novum 7/7/7, Ortho Tri-Cyclen Lo, Yasmin, Yaz

Что они делают: этот тип контрацептивов по-прежнему эффективен на 99% против беременности, когда их принимают примерно в одно и то же время каждый день.

Кто должен избегать этого: курильщики и те, кто старше 35 лет. Эстроген может вызывать опасные сгустки крови. Если вы страдаете от мигрени, вы также не должны использовать их, потому что это может вызвать болезненные головные боли.

Прогестиновая таблетка

Виды: Micronor, Nora-BE, Nor-QD, Ovrette

Что она делает: известные как мини-таблетка, прогестиновые лекарства не содержат эстрогена. Они безопаснее для курильщиков, диабетиков и пациентов с сердечными заболеваниями, а также для тех, кто рискует получить сгустки крови. Они также не уменьшают лактацию у женщин, которые кормят грудью.

Кто должен избегать этого: если у вас возникли проблемы с тем, чтобы каждый день принимать таблетки одновременно, прогестиновые таблетки могут быть не лучшим выбором. Их нужно принимать в одно и то же время каждый день; если вы опоздали на три часа, то все уже не так хорошо.

Пилюля с расширенным циклом

Виды: Lybrel, Seasonale, Seasonique

Что она делает: эти таблетки предотвращают беременность и позволяют вам иметь месячные только каждые три месяца. (Примечание: Lybrel останавливает вашу менструацию в течение года, но вы должны принимать таблетки каждый день круглый год).

Кто должен избегать этого: нет никаких доказательств того, что опасно не иметь менструации, но до сих пор нет долгосрочных исследований, чтобы показать, что это безопасно.

Вагинальное кольцо

Виды: NuvaRing

Что оно делает: кольцо изготовлено из гибкого пластика и поставляет эстроген и прогестин, как и комбинированная таблетка. Вы помещаете кольцо в вагину в течение трех недель, а затем удаляете его в течение одной недели, чтобы у вас были регулярные месячные.

Кто должен избегать этого: женщины, которые курят или имеют сгустки крови или некоторые виды рака, не должны использовать NuvaRing.

Диафрагма

Виды: Milex Wide Seal, Ortho All-Flex, Semina, SILCS

Что она делает: изготовленная из резины и имеющая форму купола, диафрагма предотвращает оплодотворение яйцеклетки спермой. Она охватывает шейку матки и всегда должна использоваться с спермицидом. Женщины должны устанавливать диафрагму в кабинете врача.

Кто должен избегать этого: если ваш вес имеет тенденцию колебаться более чем на 10 фунтов за раз, диафрагма может не работать. Если вы набираете или теряете вес, вам нужно будет поменять контрацептивы. Склонны к инфекции мочевого пузыря? Возможно, вы захотите рассмотреть другой вариант. Если у вас был синдром токсического шока, вы не должны использовать диафрагму.

ВМС

Виды: Mirena, ParaGard

Что оно делает: ParaGard — это хирургическое имплантированное медное устройство, которое предотвращает попадание спермы в яйцеклетку. Mirena, также хирургически имплантированная, работает, выпуская гормоны. Внутриматочные устройства (ВМС) более чем на 99% эффективны и пригодны для использования в течение 10 лет.

Кто должен этого избегать: некоторые врачи рекомендуют устройство только для женщин, уже родивших ребенка. Когда устройство имплантировано, ваша матка расширяется, и это может вызвать боль у женщин, у которых не было детей. Если вы планируете иметь детей через год или два, посмотрите другие варианты. ВМС можно удалить, но высокая стоимость до 500 долларов США, возможно, не будет стоить этого для краткосрочного использования.

Женский презерватив

Виды: Femy, Protectiv, Reality

Что он делает: женский презерватив изготовлен из полиуретана или мягкого пластика и защищает от ЗППП. Он вводится глубоко во влагалище, через шейку матки, подобно диафрагме. В отличие от мужского презерватива женский презерватив может быть введен в действие до восьми часов перед сексом.

Кто должен избегать этого: мужские презервативы предлагают больше защиты — как против ЗППП, так и от беременности, чем женские презервативы, поэтому, если вы и ваш партнер-мужчина не находитесь в долгосрочных моногамных отношениях, женские презервативы не являются идеальной заменой.

Мужской презерватив

Виды: Durex, LifeStyles, Trojan

Что он делает: мужские презервативы защищают от беременности и ЗППП, включая ВИЧ. Используемые правильно, презервативы предотвращают проникновение спермы в матку. Выберите вариант из латекса или полиуретана; другие не защищают вас от всех ЗППП.

Кто должен избегать этого: если ваш партнер имеет аллергию на латекс или полиуретан, вам придется найти другой вариант. И если вы склонны использовать смазку, содержащую масло, например, лосьон для рук или детское масло, вам нужно переключиться на вариант без масла, например, на K-Y Jelly, который, в отличие от масляных смазок, не разлагает латекс.

Патч

Виды: Ortho Evra

Что он делает: вы можете поместить гормональный патч на руку, ягодицу или живот и спокойно отдохнуть в течение одной недели.

Кто должен избегать этого: если вы особенно подвержены риску возникновения сгустков крови, вам может понадобиться найти другой метод. Патч обеспечивает на 60% больше эстрогена, чем таблетки с низкой дозой, поэтому у вас повышенный риск для опасных сгустков крови.

Имплантат

Виды: Implanon, Norplant

Что он делает: размером со спичку, имплантат помещается под кожу на плече. Имплантаты имеют срок годности три года и могут стоить до 800 долларов. Они почти на 100% эффективны.

Кто должен избегать этого: Implanon может не работать так же хорошо для женщин, принимающих зверобой или для женщин с избыточным весом.

Стерилизация

Виды: Essure, перевязка маточных труб, вазэктомия

Что она делает: женщины могут получить либо трубную перевязку, либо хирургическую процедуру, которая блокирует фаллопиевы трубы от переноски яйцеклеток в матку, или трубные имплантаты (Essure), нехирургический метод, при котором небольшая катушка вставляется в фаллопиевы трубы. Процесс стерилизации менее опасен для мужчин: вазэктомия — это небольшая операция, в которой разрезаются трубки, которые несут сперму из яичек.

Кто должен избегать этого: если вы планируете иметь детей, стерилизация не является вариантом — она необратима.

Экстренная контрацепция

Виды: Copper T IUD, план B

Что она делает: экстренная контрацепция — это запасной план. План В содержит более высокую дозу тех же синтетических гормонов, которые содержатся в комбинированной таблетке. Он лучше всего работает в течение 72 часов после незащищенного секса, но может работать до пяти дней спустя. Существует также Copper T IUD, которую врач может вставить в вашу матку через пять-семь дней после незащищенного секса.

Кто должен этого избегать: план B доступен без рецепта в большинстве аптек, но только для женщин в возрасте 18 лет и старше. Несовершеннолетним нужен рецепт. Copper T IUD могут быть очень дорогими — до 500 долларов. Кроме того, они держатся до 10 лет, поэтому, если вы надеетесь забеременеть в будущем, это не для вас.