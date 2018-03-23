7 простых шагов к плоскому животу

Всем хочется иметь красивый подтянутый животик, но ежедневные дела выматывают настолько, что сил на спортзал уже остается. Как же привести в тонус мышцы пресса, не делая при этом особых усилий? Мы подскажем несколько шагов к плоскому животу

Как сделать живот плоским в домашних условиях

Смейтесь от души. Здоровый заразительный смех способствует укреплению мышц живота, и это не шутки!

Крутите обруч. Помните, в детстве были популярны хула-хупы и соревнования между подружками, кто дольше не уронит его на землю? Обручи были изобретены как раз для того, чтобы держать себя в форме в районе пресса и талии. Во время таких занятий тренируются не только гладкие мышцы живота, но и боковые, и мышцы спины. Вращайте обруч каждый день по 10-15 минут и через пару недель вы заметите первые результаты. Еще одно упражнение для плоского живота.

Ешьте сладости до 12 дня. Для плоского живота это самая лучшая диета. Тренеры и диетологи сходятся во мнении, что если вы не можете совсем отказаться от поедания шоколадок и прочих сладостей, делайте это в первой половине дня. До вечера вы успеете сжечь все калории, а хорошее настроение вам будет обеспечено с самого утра!

Ешьте больше свежей черники, так как эта ягода обладает чудесным свойством сжигания жиров. Продукты для похудения.

Замените стул на фитбол. Сядьте перед телевизором не в удобное кресло, а на спортивный шар, вам придется удерживать баланс, а значит, напрягать мышцы пресса.

Пейте зеленый чай. Он содержит необходимые антиоксиданты, участвующие в расщеплении жира с боков, и помогает сделать живот плоским достаточно быстро (разумеется, в совокупности с другими факторами).

Не допускайте чувства голода. Большие перерывы между приемами пищи приводят к перееданию из-за чрезмерно больших порций. Если вы ощущаете легкое чувство голода, а до обеда еще час или два, съешьте натуральный йогурт или выпейте чашку зеленого чая с горстью изюма. Больше идей здоровых перекусов.