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Отказавшаяся от счастья Высоцкая опухла и получила синяки
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Отказавшаяся от счастья Высоцкая опухла и получила синяки 

Дни.ру 51 минуту назад
Фото: Дни.ру
Юлия Высоцкая прошла много испытаний, чтобы добиться великолепной фигуры. Популярная актриса призналась, что сидела на разных диетах, тем самым отказавшись от радости и счастья, однако ни к чему хорошему это не привело.
На лекции под названием «Перезагрузка» Юлия Высоцкая рассказала о том, как нужно питаться, чтобы не терять радостей жизни и не толстеть. По мнению актрисы, самое главное — разобраться в своих желаниях. Юлия привела себя в пример. Так, она заявила, что хочет быть эффективной.
"Если я хочу продолжать быть востребованной актрисой, я всегда должна оставаться в форме и быть привлекательной. Не только быть того или иного размера, но еще я должна прыгать и не задыхаться, мое лицо должно хотя бы помещаться в кадр и быть свежим. Так вот, чтобы мой инструмент функционировал, у меня всегда должно быть прекрасное настроение", — объяснила актриса.
Высоцкая призналась, что перепробовала огромное количество разных диет. «А что это значит? Полное отсутствие сахара, алкоголя, острого, жирного, соленого, калорийного, мучного, кофе, шоколада… Отсутствие счастья и радости! Кто-нибудь пробовал от всего этого отказываться? Я — да! И считаю просто потерянными дни, недели, месяцы», — заключила Высоцкая.
В то время актриса выглядела не самым лучшим образом, и чувствовала себя аналогично. «Как я выглядела при этом? Точно не как женщина мечты: с огромными синяками под глазами, а подходить ко мне ближе чем на два метра было нельзя, потому что кусалась я очень сильно», — рассказала актриса.
Не улучшили ситуацию и резкое ограничение себя перед важным мероприятием и даже занятия в тренажерном зале. Высоцкая все это прошла и сделала неутешительные выводы. «Как чаще всего поступаем мы? Праздник послезавтра, ничего не едим, скотч на рот. Что в итоге получаем? Худеем? Нет. От неправильного питания вода задерживается, мы опухаем. Даем нагрузку в тренажерном зале — организм в шоке, он начинает запасать жиры», — цитирует Юлию Высоцкую Woman`s Day.
По мнению актрисы, лучший диетолог это собственное тело. «Нельзя переменить питание в один день с понедельника, но к этому можно и нужно приходить. Для этого вы должны очень честно и внимательно себя слушать. Если вы понимаете, что не можете обойтись, например, без шоколада, значит, купите хороший шоколад и определите, какого количества шоколада вам будет достаточно для счастья, но при этом не будет вреда для фигуры. Не нужно над собой издеваться: ваш лучший диетолог — это ваше тело», — заключила актриса.
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