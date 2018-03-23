«Я просто толстая!» Дрю Бэрримор резко ответила на подозрения в третьей беременности 

По словам Дрю Бэрримор, во время съемок сериала «Диета из Санта-Клариты» она поддерживается вегетарианской диеты и практически каждый день занимается спортом. «Но когда съемки заканчиваются, я ем, как свинья», — признает Дрю. Она говорит, что набор веса замечают не только ее домашние, но даже незнакомцы, из-за которых потом в интернете ползут слухи о ее третьей беременности. Однажды поклонница остановила ее в ресторане, где Бэрримор обедала с друзьями и их детьми.
— вспоминает актриса. После Джеймс Корден предложил ей игру-вызов: назвать самого неталантливого партнера по фильму или съесть семенники индюка. «Джейк Джилленхол, но только чтобы не есть семенники!» — немедленно отреагировала Дрю. На следующий день ей пришлось отреагировать на многочисленные сообщения в прессе о ее «нелюбви» к Джейку. На премьеру нового сезона «Диеты из Санта-Клариты» Бэрримор пришла с плакатом «Я люблю Джейка Джилленхола» и в свободном платье, скрывающем аппетитные контуры ее тела.
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Фото:Instagram