Как быстро накачать крутой пресс: 3 действенных совета 

Не забывай правильно питаться Никто не найдет твои кубики (даже если ты их накачала), если они спрятаны под слоем жира. Так что твое тело должно быть в тонусе. В этом есть и заслуга питания. Конечно, переходить на протеиновые коктейли необязательно, ведь ты не собираешься быть бодибилдером. Во-первых, включи в свой рацион «хорошие» углеводы (да-да, не все они вредят твоей фигуре). Это, например, цельные зерна, богатые клетчаткой, коричневый, бурый рис, киноа, овсянка и прочие крупы не белого цвета. Белок тоже должен стать главной частью твоего рациона. Ведь белок — это будущее мышцы. Забудь про фастфуд (если только очень редко по праздникам). Вредная пища не приносит пользы организму и делает его нездоровым. А это значит, что питательных веществ поступает меньше и мышцы медленнее развиваются. А еще пей побольше воды. Ведь те, кто пьет много воды, быстрее худеют и лучше сохраняют результат от тренировок. Кроме того, правильный питьевой режим ускоряет метаболизм. Изучи анатомию мышц Если ты вдруг не знала, то мышцы живота не ограничиваются 6-8 кубиками. Под ними скрываются более глубокие слои, которые отвечают за стабилизацию таза, позвоночника и бедер. Пресс и поясничные мышцы относятся к мышцам кора. Крепкие мышцы кора — это женственная осанка, плоский живот и здоровый позвоночник. Что из себя представляют мышцы кора: прямая мышца живота, косые мышцы живота, поперечная мышца живота, приводящие мышцы, малые и средние ягодичные, мышцы задней поверхности бедра, подостная и клювовидно-плечевая мышца. Выучить, конечно, сложно, но возможно! Регулярные тренировки Чтобы получить красивый пресс быстро, необязательно ходить каждый день в зал и изнурять себя тренажерами до потери пульса. Можно тратить на упражнения по полчаса в день, вот только делать их каждый день, а не когда захочется. Даже если ты один месяц будешь регулярно выполнять хотя бы один вид упражнения, то результат не заставит тебя ждать. Перед тем как выбирать упражнение, прими решение, каким ты хочешь видеть свой живот. Это могут быть кубики, накачанная верхняя часть живота или же рельефные косые мышцы. Только после принятия решения приступай к тренировкам. В таком случае ты точно получишь желаемый эффект. Примеры упражнений смотри в нашем видео! Подписывайся на страницы WMJ.ru в Одноклассниках, Facebook, ВКонтакте, Instagram и Telegram! Текст: Кристина Ящанина Фото: Shutterstock/vostock Видео: пресс-служба