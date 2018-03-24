Все о двадцать восьмой неделе беременности

Рассказывает специалист сети центров репродукции и генетики «Нова Клиник» Полонская Елена Николаевна , акушер-гинеколог с опытом работы более 33-х лет.

Полонская Елена Николаевна

28-я неделя приходится на седьмой месяц, третий триместр беременности.

На этом сроке будущая мама обычно начинает все чаще думать о предстоящих родах, выбирать имя для малыша и готовить приданое.

Еженедельно вес женщины может увеличиваться на 300-400 граммов. Дно матки сейчас располагается на 2 сантиметра выше пупка.

Анализы и медицинские обследования

Поскольку на этом сроке уже начинается подготовка к родам, количество исследований увеличится.

Посещать акушера-гинеколога теперь нужно будет дважды в месяц.

На приеме доктор измеряет артериальное давление, оценивает массу тела и убеждается в отсутствии отеков. Кроме того, он определяет, как ребенок располагается в матке и как бьется его сердечко.

Нормой является продольное положение и головное предлежание плода.

Женщинам с отрицательным резус-фактором нужно будет до момента рождения ребенка раз в две недели сдавать анализ на определение антител, которые могут стать причиной резус-конфликта между матерью и плодом, значительно усложняя родоразрешение.

Если антитела отсутствуют, женщине назначают введение иммуноглобулина, благодаря которому организм матери не будет воспринимать резус-положительные клетки крови ребенка как чужеродные элементы, которые следует атаковать.

Поскольку защитные антитела в теле женщины практически перестанут вырабатываться, риск осложнений во время родов минимизируется.

УЗИ и скрининг

Плановые УЗ-исследования осуществляются за весь период беременности трижды. К этому сроку, если не было дополнительных назначений, будущая мама должна была побывать в кабинете ультразвуковой диагностики два раза. Следующее УЗИ предстоит сделать в интервале между 30-й и 34-й неделей.

Если у доктора есть подозрения на какие-либо осложнения, ультразвуковые исследования могут проводиться и чаще, поскольку являются высокоинформативными и при этом полностью безопасными.

Как выглядит ребенок

Рост и масса тела будущего ребенка сейчас в среднем составляют 39 см и 1 кг соответственно. Конечно, до параметров доношенного младенца еще достаточно далеко, но малыш уже внешне напоминает новорожденного, пусть и очень худенького.

Практически все системы на этом сроке сформированы, поэтому основной задачей ребенка теперь является активный рост и набор веса.

Сердечко крохи сейчас бьется примерно 120-160 раз в минуту.

Малыш способен ощущать вкус окружающих его околоплодных вод.

Если мама съела десерт, он начинает активно шевелиться, с удовольствием заглатывая сладковатую амниотическую жидкость.

Малыш уже может спать, что и делает большую часть времени. Правда, пока не совсем так, как взрослый человек. Похоже, что ребенок постоянно находится в фазе быстрого сна, для которой характерно изменение мимики и движение глаз.

Происходит окончательное формирование дыхательной системы. Надпочечники стали продуцировать кортикостероиды, под их воздействием образуется специальная пленка на стенках альвеол, которые, кстати, именно в этот период начинают взаимодействовать с сосудами бронхов. Так осуществляется подготовка органов дыхания к их дальнейшему функционированию после рождения ребенка.

Постепенно исчезает пушок, покрывающий тело крохи, зато начинают активно расти волосики на голове.

Веки сформировались, глаза теперь прикрыты ресничками.

Ребенок растет, свободного пространства в матке практически не остается. Мама каждый раз чувствует не слишком успешные попытки малыша перевернуться в этих стесненных условиях.

На этой неделе беременности вы точно знаете, кого ждете — мальчика или девочку.

Что происходит на 28-й неделе беременности: ощущения

На этом сроке никаких принципиально новых ощущений женщина не испытывает.

Как правило, по мере приближения родов нарастает боль в области спины.

Кожа живота все больше растягивается. На ней появляются полоски багрового цвета, количество которых постепенно увеличивается. Впоследствии они могут преобразоваться в растяжки, избавиться от которых, к сожалению, невозможно. В качестве профилактики рекомендуется использовать специальные кремы и гели, увлажняющие кожу и укрепляющие стенки сосудов.

Женщина отлично ощущает все движения малыша. И это не только позволяет установить эмоциональную взаимосвязь между мамой и ребенком, но и дает возможность отслеживать активность и контролировать состояние плода.

В норме ребенок должен шевелиться не менее десяти раз в течение двенадцати часов.

Однако нужно иметь в виду, что он может активно бодрствовать не днем, а ночью, что несколько затрудняет подсчет.

На этом сроке у всех беременных женщин возникают отеки. Но если некоторые практически не замечают этого, то для других излишнее скопление жидкости в тканях становится настоящей проблемой. Отекать могут не только конечности, но и другие части тела, включая лицо. В этом случае обязательно следует обратиться к врачу, чтобы предупредить развитие такого опасного осложнения, как гестоз.

Почему же развиваются отеки? К началу третьего триместра ферменты, которые продуцируются плацентой, провоцируют истончение стенок сосудов, из-за чего плазма начинает просачиваться под кожу.

По причине нарушения целостности сосудов почек наружу выделяются молекулы альбуминов, что может крайне негативно повлиять на состояние женщины и ее будущего ребенка. Если в моче обнаружен белок, врач обязательно назначит специальное лечение.

Боли в животе

В норме на этом сроке живот болеть уже не должен.

Однако у будущей мамы вплоть до родов может присутствовать изжога.

Боли в пояснице

На этом сроке боли в области спины продолжают усиливаться. Это связано не только со смещением центра тяжести, но и с ослаблением мышц и суставов, в течение длительного времени подвергавшихся постоянно нарастающей нагрузке.

Иногда болевые ощущения могут напоминать приступ радикулита.

Выделения

Характер выделений на этом сроке не изменяется. В норме они должны иметь немного кисловатый запах, светлый цвет и однородную консистенцию.

Какие изменения должны вас насторожить?

К акушеру-гинекологу на предмет обследования по поводу инфекции следует обратиться, если выделения:

• приобретают желтый, серый или зеленый оттенок;

• становятся творожистыми, в них появляются сгустки;

• приобретают специфический запах;

• сопровождаются дискомфортом и неприятными ощущениями (жжение и зуд в области гениталий).

Если вы заметили любые кровянистые выделения красного или коричневого цвета, сразу же вызывайте «Скорую помощь», поскольку на этом сроке данный симптом чаще всего свидетельствует о предлежании или отслойке плаценты, а также о риске преждевременных родов.

Принять экстренные меры нужно даже в том случае, если речь идет не об обильном кровотечении, а о незначительных мажущих выделениях.

Нужно иметь в виду, что практически во всех случаях кровотечение сопровождается болью в нижней части живота, имеющей тянущий характер.

На этом сроке следует также обращать пристальное внимание на жидкие выделения с нейтральным запахом, свидетельствующие о незначительном или ощутимом подтекании околоплодных вод.

Для того чтобы убедиться в нарушении целостности плодного пузыря, нужно использовать специальные тесты-прокладки, которые продаются в аптеках, или обратиться к своему акушеру-гинекологу.

Многоводие и маловодие

Многоводие и маловодие связаны с количеством околоплодных вод.

Амниотическая жидкость (околоплодные воды) нужна будущему ребенку не только для свободного шевеления, но и для защиты от внешних воздействий и предотвращения сжатия пуповины между маткой и плодом.

На 28-й неделе беременности количество околоплодных вод в норме соответствует примерно 160 мм, но возможные некоторые колебания.

При маловодии беременная может испытывать боль в животе во время шевелений ребенка.

Что можно и нельзя делать на 28-й неделе беременности

• Физическая активность

На этом сроке следует скорректировать свою физическую активность. Вполне вероятно, что ваш организм больше не может справляться с обычными нагрузками, в этом случае необходимо изменить привычный режим, выделив больше времени для отдыха. На протяжении дня желательно несколько раз прилечь, причем ноги нужно располагать на некотором возвышении, что позволит уменьшить отеки нижних конечностей.

Старайтесь не оставаться в течение длительного времени в одном и том же положении. Периодически разминайтесь и прохаживайтесь. Благодаря таким несложным действиям малыш сможет получить большее количество кислорода и питательных веществ, а у вас снизится риск развития варикоза, отеков, геморроя, а также уменьшится боль в спине и ногах.

Нужно отказаться от тех занятий, которые способны увеличить тонус матки и вызвать напряжение мышц живота.

Рекомендуется пользоваться лифтом.

Передвигаться следует достаточно осторожно, поскольку сейчас центр тяжести смещен, а связки и мышцы размягчены. Случайно споткнуться можно даже на ровном месте. Чтобы минимизировать вероятность травм, нужно на время забыть о модельной обуви на неустойчивом каблуке, а также о туфлях с открытой пяткой.

Хоть вы и ограничили активность, полностью отказываться от упражнений и неспешных пеших прогулок ни в коем случае не стоит.

На этом сроке лучше всего заниматься йогой, дыхательной гимнастикой или аквааэробикой.

• Секс

Можно ли на 28-й неделе заниматься сексом? В том случае, если беременность протекает абсолютно нормально, половые контакты не запрещены. Более того, они могут быть полезными, поскольку позволяют улучшить настроение. Однако не следует забывать об осторожности, избегая слишком глубокого проникновения или увеличения давления на живот.

Однако от интимной близости придется отказаться при многоплодной беременности или наличии таких осложнений, как:

• ИЦН (истмико-цервикальная недостаточность);

• предлежание плаценты;

• воспалительные процессы в половых органах;

• кровянистые выделения из половых путей.

Правильное питание

На этом сроке суточная калорийность рациона должна составлять порядка 3000 килокалорий.

Обязательно следите за массой тела, регулярно взвешиваясь.

В ежедневном меню должны присутствовать мясо и молоко, злаки и различные овощи. Польза фруктов очевидна, но сейчас следует исключить те из них, которые могут вызвать аллергическую реакцию (например, клубнику или что-то очень экзотическое).

Специи нужно использовать с осторожностью. Конечно, многие из них в разумных количествах никак не навредят вам, но есть и исключения. Например, такой привычный и, казалось бы, совершенно безобидный лавровый лист может спровоцировать повышение тонуса матки.

Сейчас организму требуется много железа и кальция, поэтому включайте в рацион продукты с высоким содержанием этих микроэлементов.

Витамины

Лучше всего получать полезные вещества из продуктов питания, поскольку так они лучше усваиваются. Однако это идеальный вариант. А на практике женщинам обычно приходится дополнительно принимать кальций с витамином D.

Врач также может рекомендовать прием витаминно-минеральных комплексов, которые созданы специально для будущих мам.

Не нужно приобретать такие добавки без предварительной консультации с вашим акушером-гинекологом.

Фото: Shutterstock.com Давайте дружить в социальных сетях! Подписывайтесь на нас в Facebook, «ВКонтакте» и «Одноклассниках»!