Практика: мода и спорт в борьбе за красивое тело 

Светлана: «Основная часть моей рабочей деятельности находится в Москве, но в данный момент мы занимаемся выходом компании на другой рынок и уже реализуем некоторые проекты за рубежом, поэтому я достаточно много времени провожу в Швейцарии, часто летаю и постоянно в движении. Очень важно оставаться в гармонии со своим телом и не терять гибкость».
Занятия Body Ballet сочетают в себе танцы и фитнес. Эти упражнения дают нагрузку средней интенсивности, но далеко не так просты, как кажутся наблюдателю со стороны. Конечно, визуальная составляющая этого спорта очень важна, поэтому стоит выбирать правильную одежду для занятий — красивую и технологичную. Большой выбор таких вещей можно найти в магазинах FV Sport — излюбленном месте среди тренеров студии Еlastic.
Все упражнения и позы Body Balley направлены на проработку мышц внутренней и внешней поверхности бедра, спины, рук и выработку правильной осанки.
Стойка на полупальцах
Проработка стоп, свода стопы, икроножных мышц
Спина
Растяжка и проработка мышц спины
Растяжка
Растяжка передней поверхности бедра и спины, проработка ягодичных мышц
Фото: Эрик Панов
Тренер: Анжелика Леухина
Студия: Elastic