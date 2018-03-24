Практика: мода и спорт в борьбе за красивое тело

Светлана: «Основная часть моей рабочей деятельности находится в Москве, но в данный момент мы занимаемся выходом компании на другой рынок и уже реализуем некоторые проекты за рубежом, поэтому я достаточно много времени провожу в Швейцарии, часто летаю и постоянно в движении. Очень важно оставаться в гармонии со своим телом и не терять гибкость».

Занятия Body Ballet сочетают в себе танцы и фитнес. Эти упражнения дают нагрузку средней интенсивности, но далеко не так просты, как кажутся наблюдателю со стороны. Конечно, визуальная составляющая этого спорта очень важна, поэтому стоит выбирать правильную одежду для занятий — красивую и технологичную. Большой выбор таких вещей можно найти в магазинах FV Sport — излюбленном месте среди тренеров студии Еlastic.

Все упражнения и позы Body Balley направлены на проработку мышц внутренней и внешней поверхности бедра, спины, рук и выработку правильной осанки.

Стойка на полупальцах

Проработка стоп, свода стопы, икроножных мышц

Спина

Растяжка и проработка мышц спины

Растяжка

Растяжка передней поверхности бедра и спины, проработка ягодичных мышц

Тренер: Анжелика Леухина

Студия: Elastic