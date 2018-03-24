Секретная сила: 4 шага к здоровой улыбке

«От улыбки станет всем светлей», — пел крошка-енот в добром советском мультфильме. И действительно улыбка украшает каждого из нас. Но как сделать так, чтобы она была идеальной?

В преддверии празднования Всемирного дня здоровья полости рта раскрываем секреты правильного ухода за полостью рта вместе с экспертами компании Wrigley. Улыбка обладает волшебным свойством сближать людей, она поднимает настроение, открывает новые горизонты и положительно влияет на здоровье. Например, обычная улыбка посылает в головной мозг сигнал о том, что мы счастливы. После чего организм начинает вырабатывать эндорфины (гормоны счастья), которые посылаются мозг и способствуют расслаблению организма. Снижается артериальное давление, регулируется уровень сахара в крови и улучшается пищеварение. И все это можно получить просто — улыбнувшись! По результатам исследования «Улыбнись в ответ», которое провели Центр психометрии при Кембриджском университете совместно с Wrigley, люди со здоровыми зубами улыбаются намного чаще, а также показывают более высокий уровень самооценки. К сожалению, далеко не все могут похвастаться здоровой улыбкой. По данным Стоматологической Ассоциации России, около 90% людей во всем мире страдают от какого-либо стоматологического заболевания. Празднование Всемирного дня стоматологического здоровья — отличный повод в очередной раз вспомнить несколько простых правил, которые помогут сохранить здоровую улыбку.

Правило #1. Посещайте стоматолога не менее двух раз в год Многие полагают, что если зубы не болят, посещать стоматолога вовсе необязательно. Это опасное заблуждение, ведь многие заболевания могут развиваться почти бессимптомно, а болевые ощущения появляются только на поздних стадиях, когда лечение становится значительно сложнее. Правило #2. Чистите зубы 2 раза в день Важно понимать, чтобы чистка зубов была эффективной она должна длиться две минуты, а зубная паста и щетка должны соответствовать именно вашему типу зубов. Правило #3. Помните про зубную нить и ополаскиватель Более 70% бактерий находятся на языке и щеках, а чистить зубы после каждого приема пищи — почти невыполнимая задача. Эффективно удалить остатки пищи и сохранить здоровье зубов помогут ополаскиватель и правильно подобранная зубная нить. Правило #4. Не забывайте о жевательной резинке без сахара Ученые из Гронингена доказали, что жевательная резинка может удалить более 100 миллионов бактерий всего за 10 минут. Впечатляет, не правда ли? В процессе жевания усиливается слюноотделение, а значит, снижается риск возникновения зубного кариеса. Кроме того, нейтрализуются кислоты зубного налета, зубы насыщаются минералами, а дополнительная нагрузка на жевательные мышцы является отличной профилактикой пародонтита.