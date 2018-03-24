Сколько на самом деле нужно пить воды

Каждый не раз слышал, что в день для нормальной работы организма необходимо выпивать не менее 2 литров воды. Так ли это или же такое мнение является ошибочным — именно в этом и попробуем разобраться.

Сколько нужно пить в день для нормальной работы организма

На этот вопрос пытались ответить десятки ученых, проводя свои исследования. Однако однозначного ответа никто из них так и не дал. Суточная норма потребления воды зависит от целого ряда факторов, важнейшими среди которых являются:

возраст человека;

физическая активность;

температура воздуха и климат в целом;

конституция тела.

Именно от этого зависит то, сколько воды нужно пить. При этом всегда стоит доверять своему организму. Если вас мучает жажда, значит, пора выпить стакан-второй воды. Однако сильно увлекаться не стоит, ведь переизбыток воды в организме так же опасен, как и обезвоживание.

Определить оптимальную норму дневного потребления воды для нормального функционирования организма достаточно сложно. Около 40 процентов необходимой жидкости человек получает из пищи, все остальное необходимо дополнять непосредственно водой или напитками.

Недостаточное употребление воды

При недостаточном употреблении воды организм начнет проявлять определенные признаки. Уже при снижении необходимого уровня на 2% человек будет ощущать жажду. Если же воды в организме станет меньше на 10% от нормы, это грозит потерей сознания, сбоями в работе определенных органов и систем.

Вода нужна для нормального пищеварения, питания кожи, других органов. При недостаточном ее потреблении будет ощущаться усталость, сонливость, сухость кожного покрова. Кровь при этом становится более густой, поэтому сердцу сложнее перекачивать ее, питая жизненно важные органы кислородом и другими веществами.

Избыточное потребление воды

Мало кто знает, что из-за большого потребления воды могут возникнуть проблемы с работой определенных систем организма. При этом разжижается кровь, а концентрация в ней жизненно необходимо натрия сильно уменьшается. К тому же он активно выводится при потоотделении. Из-за низкой его концентрации у человека могут возникнуть сбои в работе мозга, сердечно-сосудистой системы, уменьшиться мышечная активность. При этом повреждаются ткани органов.

При сильном переизбытке воды в организме могут возникать рвота, судороги, а в некоторых случаях даже смерть. Летальные исходы фиксировались не раз. Так, в армии США трое военных умерло из-за того, что пили слишком много воды.

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