Как часто нужно менять зубную щетку

Многие люди забывают вовремя менять зубную щетку или вовсе не задумываются об этом. Они покупают новую тогда, когда старая полностью износилась и разлохматилась. С точки зрения гигиены — это неправильно и может нанести вред здоровью.

Мнение стоматологов

Любой специалист скажет, что щетку следует менять минимум 4 раза в год или один раз в три месяца. После трех месяцев эксплуатации зубная щетка теряет свои полезные свойства, не способна проникать в труднодоступные места, плохо удаляет налет, содержит огромное количество бактерий. Ее щетинки становятся ломкими, твердыми, нарушают целостность десен во время чистки зубов. Но главная проблема заключается в том, что в микроранки попадают патогены, в связи с чем может развиться стоматит.

Щетку следует сменить, если недавно была вылечена инфекционная болезнь, чтобы избежать повторного заражения.

Уход за щеткой

Чтобы это гигиеническое средство могло служить 2-3 месяца, рекомендуют придерживаться двух простых правил: тщательно промывать и высушивать щетку после чистки и предотвратить ее контакт с другими.

Существуют специальные держатели с отверстиями, расположенными на определенном расстоянии друг от друга. Установленные в них щетки находятся на безопасном расстоянии друг от друга, поэтому риск заражения микробами намного ниже.

Совет для любителей путешествовать

Во время поездки следует использовать специальный футляр, чтобы обезопасить щетку от микробов и возможных повреждений. После чистки зубов ее необходимо тщательно высушить, прежде чем положить в отведенное для нее место. Теплая и влажная среда — лучшее место для размножения патогенов.

И главное правило: проще сменить щетку, чем зубные коронки!