Пенсионерка из Австралии похудела на 32 килограмма благодаря авторской диете

В Австралии женщина сбросила почти 32 килограмма, не занимаясь спортом. Ошеломительного успеха в похудении добилась 50-летняя жительница Сиднея Ана Рейес. Женщина решила привести свое тело в спортивную форму ради подрастающих внуков, которые очень любят активный отдых. С весом 80 килограммов ей не всегда удавалось даже просто побегать вместе с детьми.

Но найти эффективный способ похудения Ане удалось далеко не сразу. Испытав на себе более десятка диет, она выработала свой уникальный метод.

«Отказываться от сладкой пищи не стоит. Я просто стала менять модифицированные продукты на натуральные. Это касается мяса, овощей и фруктов», — цитирует Ану Рейес Vladtime.

В результате уже за первую неделю жительница Сиднея потеряла в весе пять килограммов. Чтобы доказать эффективность новой диеты, она стала еженедельно фиксировать результаты на видеокамеру. На кадрах видно, как ее тело меняется: становятся меньше складки на животе, худеют ноги и исчезает второй подбородок.

Через три месяца вес австралийки снизился до 57 килограммов, но останавливаться на достигнутом она, похоже, не собирается.

Ранее «Свободная пресса» сообщала, что американец, весивший 380 кг, умер со словами: «Я не переживу эту ночь». Чтобы сбросить вес, 41-летний Роберт Бухель из города Форкед-Ривер штата Нью-Джерси стал участником популярного американского телешоу «Я вешу 300 кг». Однако у него появилась зависимость от обезболивающих препаратов и случился сердечный приступ.

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