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Успех похудения зависит от трех минералов
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Успех похудения зависит от трех минералов 

МедикФорум 39 минут назад
Фото: МедикФорум
Ученые заявили о том, что лучшими борцами с лишним весом являются кальций, селен и цинк. Тем, кто мечтает похудеть, нужно уделять достаточно внимания этим трем минералам, — данное мнение специалистов опубликовал журнал Lady Health. По их словам, достаточное поступление кальция в организм коррелирует с умеренной активностью гормона кальцитриола, побуждающего организм тормозить распад жиров и увеличивать объем жировой прослойки в теле. «Кальций также способствует потере жира за счет уменьшения количества диетического жира, который поглощается кишечником», — отметили ученые. Другой минерал, селен, крайне важен для нормальных функций щитовидной железы. Низкий уровень селена может нарушать выработку гормонов щитовидной железой и способствовать гипотиреозу. При данном нарушении жировая масса скапливается в организме, вместо того, чтобы активно расходоваться для поддержания метаболических процессов. Недостаток цинка в организме чреват замедлением обмена веществ, что подтвердилось исследованиями, проводившимися в стенах Массачусетского университета. По словам ученых, дефицит минералов может быть вызван как недостаточным употреблением продуктов с их содержанием, так и проблемами с их усвоением организмом или внутренними нарушениями. Например, дефицит цинка часто развивается у человека на фоне сбоев с деятельностью щитовидной железы, болезнями печени. По данным МедикФорума, в рационе питания превосходными источниками кальция являются молочные и кисломолочные продукты, цинка — яйца, морепродукты, томаты и свекла, селена — орехи и семечки, бобовые, сухофрукты. Ранее ученые делились советами о том, как за счет употребления простых продуктов улучшить состояние сердца.
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