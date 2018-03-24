Правильный уход за лицом

Для кожи лица защита — это обязательное условие ее молодости и красоты. И для того, чтобы обеспечить вашей коже все необходимое, вы должны подобрать оптимальное средство по уходу за лицом. Такие препараты направлены на обеспечение вашей коже максимально долгой эластичности. Косметологи рассказали сайту МедикФорум, что также важно беречь кожу от пересушивания. Сегодня средства ухода за кожей лица производятся очень разные, и для того, чтобы выбрать правильное, необходимо знать, какой у вас тип кожи. Большинство проблем с кожей лица возникает от неправильно ее очищения и дальнейших процедур, не приносящих ожидаемых результатов. Обязательные процедуры при уходе за лицом Следует помнить, что каким бы ни был ваш выбор относительно средства по уходу за лицом, есть набор обязательных процедур. К этим этапам относятся: очищение (производится 2 раза в день, утром и вечером: вечером — от макияжа и пыли, утром — от результата деятельности желез, сальной пленки); тонизирование (снимаются остатки загрязнения, а средство, которое использовалось для очистки кожи, восстанавливает баланс, нарушенный водой); уход за глазами (крем наносится на веки перед применением дневного крема постукивающими движениями средних пальцев); использование дневного крема (выполняет функцию увлажнения и защиты, нельзя наносить на ночь — может быть чревато отеками); использование ночного крема (главная функция — питание кожи). Таким образом, становится ясно, что к минимальному набору средств ухода за кожей лица следует отнести очищающие средства (желательно мягкие, без постороннего запаха), лосьоны и тоники (желательно не спиртосодержащие), увлажняющие и питающие кремы. Если вы хотите иметь красивый и ухоженный вид, вам необходимо будет купить средства для лица, которые перечислены выше. Вспомогательные средства для кожи лица К вспомогательным средствам для лица относятся те, без которых можно обойтись, но использование которых несет в себе дополнительные бонусы для внешнего вида и состояния кожи. Сюда относятся маски, скрабы, средства против старения, сыворотки, корректоры, масла. Наибольшее распространение получили маски и скрабы. Именно эти средства для лица имеют моментальное действие сразу после применения. Исходя из того, что используется в качестве основного компонента в косметических веществах, цена на средство для лица и будет зависеть. Ранее отбеливание лица было признано опасным.