Весенняя летаргия: пора просыпаться!

СодержаниеЛетаргия, усталость, депрессияЛекарства от весенней усталостиСонЗдоровое питание: весенняя витаминная диетаЗОЖ: правильный режим дня, больше движенияМедитация, массаж, СПА Говорят, что весна — время пробуждения. Как бы не так… Именно весной организм словно погружается в странную летаргию: становится трудно просыпаться, сонливость не отпускает целый день. Вместо прилива энергии приходит ватная апатия, непонятная усталость и слабость.

Это явление известно уже давно, и называют такое состояние весенней летаргией или усталостью. О причинах и способах борьбы с весенней хандрой рассказывает MedAboutMe.

Летаргия, усталость, депрессия

Традиционно пик весенней хандры приходится на март-апрель. Именно в это время организм основательно устает от нехватки ультрафиолета, витаминов, холода и всего, что приносит с собой зима.

Кстати:

Одним из факторов, провоцирующих усталость, является затянувшийся период безденежья. Большие траты на празднование Нового года, длинные январские каникулы, плавно перетекающие в череду февральских и мартовских праздников, тоже опустошающих кошелек…

Совет: ограничивайте траты на праздники. Пусть застолья и подарки будут не такими дорогостоящими, а сэкономленные средства правильнее потратить на здоровое питание и СПА.

А тут еще начинаются перепады погоды, которую бросает то в жар, то в холод, продолжительность дня увеличивается, изменяется гормональный фон организма. День становится длиннее — а спать хочется больше. Природа пробуждается, но не каждый к этому готов. Это приводит к возникновению явления, названного весенним десинхронозом. Внутренние биологические часы начинают идти вразнобой с внешними факторами.

Это приводит к повышению возбудимости нервной системы, нарушениям гормонального равновесия, сбоям в работе иммунной, дыхательной, пищеварительной систем. Нередко обостряются хронические заболевания, аллергия. Люди становятся более уязвимыми к респираторным инфекциям, более чувствительными к геомагнитным колебаниям. На фоне постоянно плохого самочувствия может развиться самая настоящая депрессия.

Как справиться с весенними проблемами?

Лекарства от весенней усталости

Волшебной таблетки, проглотив которую, можно сразу и навсегда забыть о весеннем десинхронозе, не существует. Но зато можно победить проблему или значительно уменьшить проявление ее неприятных симптомов. Для этого существует несколько несложных способов помочь собственному организму.

Да, вот так просто и незатейливо. Если хочется спать — увеличьте продолжительность сна. Раньше ложитесь, позднее вставайте, если есть такая возможность. Постарайтесь найти час-другой для дневного сна.

Это нормально и совершенно физиологично: наши предки тоже спали зимой значительно больше, чем летом. Если в летнее время человек спал 4-5 часов, то зимой мог проводить во сне вдвое больше времени, до 11-12 часов.

Интересно:

Исследования исторических источников показали, что раньше люди спали совершенно иначе. Часто в несколько приемов, то есть 3-4 часа ночью и 2-3 часа днем. А бывало, что и ночной сон делили на две части, между которыми успевали заняться домашними делами, работой или посвятить время молитве​.

Ученые-сомнологи советуют:

Не смотреть вечерами телевизор, особенно избегать новостей и фильмов специфического содержания: боевиков, ужастиков, триллеров. Книги тоже выбирать спокойные, даже скучные. Идеальная вечерняя книга должна выпадать из рук заснувшего на третьей странице. Пред сном можно немного погулять спокойным шагом, принять теплую ванну. Спальню необходимо хорошо проветрить. Здоровое питание: весенняя витаминная диета

Вот на что действительно стоит тратиться: на правильное весеннее питание. С началом весны самое время переходить с плотной зимней диеты с преобладанием калорийных мясных блюд на легкий весенний рацион.

В меню должны преобладать овощи, фрукты, крупа, рыба, морепродукты. Можно немного увеличить долю пряностей и приправ, перекусывать сухофруктами, орехами и небольшим количеством горького шоколада.

Найдите время посетить врача и проконсультироваться относительно приема витаминов. Самостоятельно назначать себе витаминотерапию нельзя, вопреки сложившейся у наших сограждан привычке к самолечению.

Совсем не полезно в период весенней усталости садиться на низкокалорийную диету, чтобы похудеть к летнему сезону. Рацион должен оставаться достаточно калорийным, иначе можно совсем подорвать силы и здоровье.

ЗОЖ: правильный режим дня, больше движения

Даже если вы не являетесь горячим сторонником ЗОЖ, весной стоит пересмотреть свой образ жизни и сделать режим дня более правильным.

Что это означает:

Спать нужно ночью, чтобы стимулировать выработку мелатонина. Желательно исключить хотя бы на время ночные бдения и сменную работу. Если это невозможно, то необходимо обеспечить в спальне максимальное затемнение. Днем надо больше двигаться, но не слишком нагружая организм. Больше гулять, особенно в солнечную погоду. Записаться в бассейн или на йогу. Попробовать скандинавскую ходьбу, если до сих пор не доводилось — надо же понять, наконец, чем она отличается от простой ходьбы. Про питание уже было сказано, но, помимо состава продуктов в меню, надо изменить и распорядок приема пищи. Весной особенно важно не перегружать пищеварительную систему, поэтому наиболее рациональным станет дробное питание небольшими порциями. Основным приемом пищи должен стать обед, а вот для ужина следует подбирать легкоусвояемые блюда. Стоит несколько ограничить употребление кофе и чая, заменив их свежими соками и морсами. Медитация, массаж, СПА Когда организму нужна помощь, почему бы не пойти себе навстречу?

Курс оздоровительного массажа пойдет на пользу и поможет не только получить удовольствие, но и улучшить состояние тела и фигуры. Важно только правильно выбрать массажиста.

Намекните близким и любимым, что лучший подарок на 14, 23 февраля и на 8 марта — абонементы в СПА-салон, а процедуры вы выберете сами. Главное — побаловать себя и расслабиться.

Попробуйте освоить технику медитации. Даже если не получится сразу, научитесь быстро засыпать, что тоже неплохо.

И улыбайтесь чаще. Чем больше вы будете улыбаться, тем лучше будет ваше настроение. Зима закончилась, лето на носу, некогда грустить!

Крепитесь, люди. Скоро лето!

То, что в Европе называют весенней летаргией или усталостью, в Америке носит название «весенней лихорадки». Но причины все равно остаются теми же, независимо от названия.

В их числе и естественные физические факторы, такие как температура, свет. Повышение температуры воздуха, увеличение длительности светового дня влияют на гормональный фон организма. И если у одних это вызывает повышение настроения, рост активности, то другим приносит дополнительные мучения. Особенно страдают те, кто склонен к депрессии. Не удивительно, что, например, в Великобритании на апрель и май приходится пик самоубийств.

Важно обращать внимание на свое самочувствие и вовремя обращаться к врачу. Возможно, состояние можно улучшить простыми способами — например, внося сезонные коррективы в ваш рацион питания, приняв курс поливитаминов, изменив немного программу тренировок, если вы посещаете спортзал.

Комментарий экспертаЛинда Васмер Эндрюс, психотерапевт

В Университете Утрехта было проведено исследование, целью которого было изучение сезонного аффективного расстройства (САР). Обычно оно проявляется осенью и зимой, но оказалось, что существует и обратная форма САР. Часть участников исследования чувствовали себя гораздо хуже тогда, когда наступал теплый сезон. Исследователи назвали эту группу Summer Haters — летоненавистниками.

С наступлением теплого сезона они теряют аппетит, становятся раздражительными и беспокойными, плохо засыпают и не высыпаются. Причина, по мнению ученых, кроется в естественных изменениях погоды, увеличении температуры и влажности воздуха, в увеличении продолжительности светового дня.

С точки зрения психологии ситуацию может обострять еще и то, что весна считается временем радости и пробуждения: страдающий САР чувствует себя еще хуже на контрасте. «Все люди как люди, радуются весне и солнцу, а я как отщепенец какой-то, только порчу всем настроение».

Не стоит страдать в одиночестве от весенней депрессии. Пусть многим радость и облегчение приносит солнечный свет и цветение. Если вы не относитесь к их числу, это тоже нормально. Просто посетите врача, чтобы получить правильные рекомендации, рецепт на витамины или антидепрессанты.

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