Сезонная хандра: Как уберечься от простуды весной

Sobesednik.ru узнал у эксперта, возможно ли обезопасить себя от простудных заболеваний.

СМИ регулярно дают информацию о превышении эпидемического порога заболеваемости гриппом и ОРВИ. При этом большинство россиян, как выявил недавно опрос, проведенный крупными фармацевтическими компаниями, по-прежнему относятся к лечению этих заболеваний недостаточно серьезно.

Цифры

— Практически 50% россиян приходят на работу больными.

— 47% опрошенных занимаются самолечением и не обращаются за помощью к врачу.

— Почти каждый второй опрошенный считает, что он заболел, только если у него поднимается температура, а лечение начинает только после появления очень высокой температуры.

— Только 30% опрошенных принимают лекарственные средства для профилактики заболеваний.

— 4% россиян по-прежнему носят кулоны с чесноком для профилактики гриппа.

Наш эксперт Светлана Талашова, кандидат фармацевтических наук:

— Каким бы очевидным нам ни казался выбор лекарств при лечении ОРВИ, не стоит заниматься самолечением. Решение о применении того или иного препарата должен принимать медицинский специалист — врач или фармацевт. К сожалению, далеко не все безрецептурные средства, которые доступны в свободной продаже, абсолютно безопасны. При подборе лекарства желательно учитывать такие факторы, как возраст, вес, наличие хронических заболеваний, индивидуальную непереносимость тех или иных химических компонентов и так далее.

Крайне важно внимательно относиться к первым симптомам болезни. При первых признаках заболевания необходимо оставаться дома или постараться туда вернуться, чтобы минимизировать распространение инфекции. Находясь в местах скопления людей, носите медицинскую маску, меняя ее каждые 2 часа.

Меньше пользуйтесь общими вещами (например общими телефонами в офисе).

Важно принять противопростудное лекарство, разрешенное в качестве доврачебной помощи. Ведь именно в первые 48 часов после заражения происходит наиболее активное распространение вируса.

Пейте больше жидкости (например морса, чая с лимоном, отвара шиповника, негазированной воды), чтобы избежать интоксикации.

Обязательна консультация врача: если температура выше 38,5, то вы можете вызвать доктора на дом. При температуре выше 39 — вызывайте неотложку.

В домашних условиях рекомендованы ингаляции при помощи небулайзера или обычные, паровые (на основе календулы, зверобоя, ромашки, цвета липы, эвкалипта, крапивы или шалфея).

Для облегчения насморка используйте таблетки от насморка и промывайте нос растворами на основе морской воды («Аквамарис», «Аквалор», «Маример»).

Сосудосуживающие средства используйте только при затрудненном носовом дыхании, а в остальных ситуациях лучше помогать носу очищаться естественным путем.

Препараты для снижения температуры применяют в тех случаях, когда лихорадка ведет к нарушению функций организма. Как правило, это бывает при повышении температуры тела выше 38–38,5 градусов.

4 способа укрепить иммунитет

1. Здоровый сон. Всем известно, что для полноценного восстановления необходимо спать 7–8 часов. Старайтесь следовать этому правилу. При этом лучше ложиться до 12 часов ночи: по данным исследований, самый качественный сон — с 23:00 и до часу ночи. Если уснуть не получается, используйте нехитрые приемы. За час до сна отложите все гаджеты и хорошо проветрите помещение. По возможности по вечерам гуляйте на свежем воздухе. Не употребляйте кофе и энергетики за несколько часов до сна и откажитесь от тяжелой пищи в вечернее время.

2. Физическая активность. Не забывайте про активный образ жизни. Если погода позволяет, попробуйте зимние виды спорта: коньки, лыжи, сноуборд. Если выход на улицу зимой кажется подвигом, альтернативой станут тренажерный зал, йога, скалолазание, бассейн. Заниматься можно и дома, используя подручные средства.

Фото: Shutterstock

3. Сбалансированное питание. В начале весны иммунная система ослаблена, а обмен веществ меняется. Употребляйте белки — не менее 0,8 грамма на килограмм веса. Считается, что жиры должны составлять от 20 до 35% калорийности рациона. Не забывайте об углеводах. Отдавайте предпочтение медленным углеводам: кашам из цельнозерновых круп, зеленым овощам, бобовым, макаронам из твердых сортов пшеницы.

4. Принимайте витамины. Отсутствие фруктов и овощей «с грядки», зимние холода и короткий световой день негативно сказываются на нашем иммунитете. Прием витаминов поможет организму восстановить силы. Главным помощником в укреплении иммунитета станет витамин D. Пищевыми источниками витамина являются печень трески, жирные сорта рыбы и сливочное масло. Восполнить нехватку витамина D можно с помощью масляного раствора витамина D3.