Что такое гипотиреоз и как он влияет на зачатие

Рождение ребенка — долгожданное событие в каждой семье. Но иногда женщине никак не удается забеременеть в течение многих лет. В таких случаях обследовать рекомендуется не только репродуктивные системы потенциальных родителей, но и щитовидную железу. «Летидор» делится публикацией Натальи Зубаревой, врача-эндокринолога и известного в «Инстаграме» блогера, в которой она подробно объясняет, что такое гипотиреоз, по каким симптомам и на основании каких анализов можно установить диагноз и почему заниматься лечением щитовидной железы нужно еще на стадии планирования беременности.

Что такое гипотиреоз Щитовидная железа — невероятно важный орган в жизни женщины. Гипотиреоз — это синдром, который развивается при низкой концентрации гормонов щитовидной железы. Этиологических факторов развития заболевания очень много, в числе которых и психосоматический момент.

Психотерапевты называют гипотиреоз болезнью разбитых мечтаний и несбывшихся планов, когда человек теряет интерес к происходящему.

Это достаточно распространенная патология. Каждый второй мой пациент имеет дисбаланс гормонов щитовидной железы. По данным Американской тиреологической ассоциации, около 20 миллионов американцев страдают той или иной формой заболевания «королевы метаболизма», и 8 пациентов из 10 — это женщины.

Симптомы гипотиреоза У беременных гипотиреоз встречается редко. Почему? Потому что выявляют его, как правило, поздно, так как картина заболевания слишком размыта и больше похожа на симптомы переутомления.

При гипотиреозе сложно забеременеть, развивается бесплодие, отсюда и статистика по выявлению данного заболевания у беременных.

Вот как заподозрить, что у вас проблемы именно с щитовидной железой:

вы невероятно раздражительны. Может, вы и ранее не отличались покладистым характером, но теперь все, что хоть как-то идет вразрез с вашим мнением или желанием, вызывает бурю эмоций, которые контролировать вы не в состоянии;

частая смена настроения. Причем не просто частая, а резкая: поплакала, тут же посмеялась, опять поплакала. Это типичный признак гипертиреоза (синдром с высокой концентрацией гормонов щитовидки).

В вас будто живет сразу несколько личностей, которые переключаются одна на другую;

не успела проснуться, уже устала;

постоянные слабость, апатия, депрессивное настроение;

ваш вес стоит как вкопанный, несмотря на соблюдение правильного питания в условиях разумного дефицита калорий. Либо же вес скачет на ровном месте — плюс-минус 5 кг. Это может быть не жир, а отечность, к которой склонны те, у кого имеются нарушения со стороны щитовидной железы;

выпадение волос, ломкость ногтей, сухая кожа;

нарушения менструального цикла.

Чем гипотиреоз опасен во время беременности Во время беременности здоровая щитовидная железа женщины испытывает перегрузки, которые могут стать пусковым механизмом в развитии гипотиреоза. В период беременности при гипотиреозе центральная нервная система плода будет развиваться в условиях дефицита гормонов, так как на первых месяцах щитовидная железа плода не функционирует, а развивается только за счет материнских гормонов. При условии недостаточной функции щитовидки у беременной железа не развивается должным образом, что чревато последствиями в будущем как для вынашивания беременности, так и для самого плода. Именно поэтому крайне важно диагностировать, выявить и компенсировать дефицит тиреоидных гормонов.

Какие анализы нужно сдать будущей маме Обследование беременной женщины, а также женщины, планирующей беременность, назначается на основании клинических протоколов. При постановке на учет обследование проводится согласно протоколам. У меня есть свой собственный клинический минимум, по которому я обследую женщину, находящуюся на стадии подготовки к беременности. В идеале — обследование проводится на этапе планирования беременности (минимум за 3 месяца до ее наступления). На 3-5 день цикла:

общий анализ крови, коагулограмма;

общий белок и фракции;

липидный спектр: холестерин, коэффициент атерогенности, ЛПВП, ЛПНП, триглицериды; сывороточное железо, ферритин, витамин Д — 25 (ОН);

глюкоза и инсулин;

ТТГ и Т4 св, также Т3 и АТ-ТПО;

пролактин, кортизол;

ФСГ, ЛГ, тестостерон;

флюорография, УЗИ молочных желез;

На 21 день цикла:

прогестерон.

Вегетарианцам и сыроедам ко всему вышеперечисленному обязательно: — контроль ОАК (общий анализ крови);

анализ волос, именно волос, на микроэлементы.

Обследования для будущих пап В принципе, всем не помешает сдать анализ на микроэлементы. Хотелось бы также сказать, что на этапе планирования беременности важно обследование и будущего отца. Важным является исследование липидного спектра, спермограмма и уровень мужских половых гормонов. Обязательно к обследованию у мужчин нужны показатели щитовидной железы (Т3, Т4, ТТГ, АТ-ТПО), хоть мужской пол, правда, реже подвергается заболеваниям данной группы, но, все же, у мужчин она тоже есть, и ее дисфункция может влиять на способность к зачатию.

Мужчины могут сдавать анализ на гормоны в любой из дней, в отличие от женщин.

Гормональный фон влияет на способность не только женщин, но и мужчин к зачатию, так как это определяет способность организма производить жизнеспособные здоровые половые клетки. Клинический минимум для обследования будущего отца:

глюкоза, инсулин;

ТТГ и Т4 св, также Т3 и АТ-ТПО;

пролактин;

ЛГ (лютеинизирующий гормон), тестостерон;

общий анализ крови + сывороточное железо;

флюорография.

Как видите, анализы на гормоны входят в клинический минимум как у мужчин, так и у женщин.

Их результаты помогут выявить нарушения углеводного и липидного обмена, указать на нарушения в гипоталамо — гипофизарно-надпочечниковой оси.

Что будет после родов После родов восстановление гормонального фона — процесс длительный, он зависит от множества факторов: распорядка дня, рациона молодой мамы, режима сна, экологической обстановки, психоэмоционального состояния. Чтобы нормализовать гормональный фон после родов, необходимы правильный режим сна и питания, отсутствие психоэмоциональных перегрузок, что весьма затруднительно в первые месяцы после родов. Гормональный фон восстанавливается после родов достаточно долго, а окончательно «приходит в себя» через пару месяцев после завершения грудного вскармливания. Если же во время беременности или еще до ее наступления был выявлен гипотиреоз, контроль уровня гормонов должен осуществиться не позднее, чем через два месяца после родов. Фото: Shutterstock.com Давайте дружить в социальных сетях! Подписывайтесь на нас в Facebook, «ВКонтакте» и «Одноклассниках»!