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Учёные рассказали, как быстро и без лекарств побороть приступ тахикардии
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Учёные рассказали, как быстро и без лекарств побороть приступ тахикардии 

МедикФорум 3 часа назад
Фото: МедикФорум
Учёные рассказали о двух способах того, как быстро и действенно побороть приступ тахикардии, если в нужный момент не оказывается необходимых медикаментов. Суть первого сводится к охлаждению, второй предполагает напряжение мышц. Как рассказали медики МедикФоруму, во время тахикардии происходит резкий скачок частоты сокращений сердца к более чем 90 ударам за минуту. Она не является заболеванием, но представляет собой симптом, который может сигнализировать об иных сбоях в организме. Тахикардия бывает патологическим явлением, возникая в спокойном состоянии, и нормальным процессом физиологии во время физнагрузки, стресса или эмоций. Чтобы вернуть сердце в обычный ритм, следует резко понизить температуру тела, вынудив тем самым нервную систему немедленно переключиться на иные условия, дав команду уменьшить сердцебиение. Для этого нужно охладить лицо, то есть опустить его в миску с холодной водой или хотя бы просто умыться, если поблизости отсутствует подходящая ёмкость. Можно обтереть лицо льдом, делая акцент на висках. Вторым способом преодоления тахикардии учёные назвали напряжение мышц. За то, с какой частотой происходят сердечные сокращения, в ответе блуждающий нерв, потому следует воздействовать именно на него. Для этого стоит сделать глубокий вдох и напрячь мышцы живота, после этого зажать пальцами нос, закрыть глаза и рот. Выдох должен быть сделан без разжимания рта и носа при оставшихся в напряжении мышцах пресса. В случае учащения сердцебиения во время переживания либо физнагрузок волноваться не стоит, так как это является природным процессом. Когда же тахикардия начинается без видимых на то причин, сопровождаясь болью в области груди и нехваткой воздуха, важно немедленно обратиться к медспециалисту.
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