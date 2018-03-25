10 причин возникновения морщин, о которых мы не знали

Зависимость от гаджетов

Термин «цифровое старение» появился буквально пару лет назад. И виноват в этом голубой свет от экранов смартфонов, компьютеров и планшетов. Ученые говорят, что HEV-излучение проникает в кожу так же, как и ультрафиолетовые лучи, и нарушает выработку гиалуроновой кислоты, коллагена и эластина. Так что у любительниц селфи выше риск заполучить ранние морщины. Пока ученые не придумали эффективной защиты, старайтесь проводить меньше времени с гаджетами и наносите на лицо антиоксидантные сыворотки.

Постоянное жевание резинки

Постоянное жевание резинки провоцирует появление носогубных складок и морщин вокруг рта. Всему виной частое сокращение мышц челюсти, из-за чего кожа постепенно растягивается и заламывается. Лучше заменить жвачку на мятные леденцы.

Грязная наволочка

Обычная наволочка может быть источником опасности — на ней скапливаются грязь и жир с волос, средства стайлинга, остатки ночного ухода за лицом. В таком коктейле быстро размножаются бактерии. Попадая на кожу, они снижают ее иммунитет и провоцируют акне. Вот почему полезно менять наволочку каждые два-три дня.

Недостаток сна Активнее всего кожа обновляется ночью. Если сон длится меньше восьми часов, она просто не успевает восстановиться. К тому же при недостатке отдыха организм вырабатывает больше гормонов стресса, которые расщепляют коллаген и провоцируют ранние морщины. Если хотите долго оставаться молодой и свежей, забудьте о полуночных бдениях.

Привычка щуриться

Чем больше вы щуритесь из-за близорукости или яркого солнца, тем раньше появятся мимические морщинки вокруг глаз. Предотвратить их просто: носите выписанные очки и контактные линзы или сделайте лазерную коррекцию зрения. А также не забывайте солнечные очки, когда идете на улицу.

Низкокалорийные диеты

Голодные диеты заставляют организм брать питательные вещества из подкожной клетчатки. Но процесс начинается не с боков и живота, как нам хотелось бы, а с более рыхлых жировых тканей лица. Это приводит к провисанию и обезвоживанию кожи, а затем и к возникновению морщин. Вместо диеты переходите на сбалансированное питание — сбережете здоровье и красоту.

Сон лицом в подушку

Вредно спать, уткнувшись лицом в подушку, ведь это создает заломы на коже. А еще нарушает кровообращение и лишает клетки кислорода, провоцируя появление мешков и темных кругов под глазами. Чтобы лицо утром не выглядело помятым, купите шелковые наволочки: кожа будет по ним скользить. А лучше приучите себя спать на спине — полезно не только для лица, но и для сердечно-сосудистой системы.

Пренебрежение SPF-защитой

Солнечные лучи дарят хорошее настроение, но губительно действуют на кожу. Они разрушают коллаген и эластин, отвечающие за упругость и плотность эпидермиса. Наносите солнцезащитный крем каждый день, а не только на пляже, чтобы на лице не появилась преждевременная сеточка морщин.

Агрессивное очищение

Постоянное очищение лица скрабами, пилингами и щеточками для умывания пересушивает и травмирует кожу — вот еще одна причина ранних морщин на лице. Умывайтесь мягкими средствами не чаще двух раз в день и проводите пилинг раз в неделю. Это убережет кожу от микротравм и иссушения.

Злоупотребление кофе

Две чашки кофе в день — именно столько можно пить без вреда для здоровья и красоты. Если порция больше, рискуете пересушить кожу, так как кофе является мочегонным средством. Кофеин также повышает уровень гормона кортизола, который ускоряет процесс старения. Обязательно пейте стакан воды после каждой чашки кофе: это поможет восстановить водный баланс организма. Как сохранить молодость:

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