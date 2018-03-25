5 эффективных упражнений для пресса, которые можно делать где угодно

Roll up Фото: Кристина Подрезова

Ложитесь на пол, возьмите мяч (можно взять любой другой утяжелитель). Согните ноги (можете усложнить задачу и выпрямить ноги) и вытяните за голову руками с мячом.

Начните поднимать руки и голову, постепенно вытягиваясь вперёд к ногам, не складывайтесь пополам. Старайтесь как можно сильнее вытянуться.

Сделайте три подхода по 20 раз.

Статическое упражнение на босу

Фото: Кристина Подрезова

Установите платформу босу. Садитесь на неё.

Согните ноги так, чтобы между корпусом и бёдрами образовался угол примерно 90 градусов.

Если у вас не очень развита координация, слегка обопритесь на босу, но мышцы живота остаются напряжёнными. В идеале вы должны поднять руки перед собой.

Это же упражнение можно выполнять и без платформы.

Задержитесь в такой позиции на 30—60 секунд. Сделайте три подхода.

Динамическая боковая планка

Фото: Кристина Подрезова

Примите положение классической планки на прямых руках. Тело образует прямую линию: мышцы живота напряжены, таз подкручен, ладони под плечами, глаза смотрят в пол.

Развернитесь и поднимите правую руку. Затем вернитесь в исходное положение и снова повторите упражнение.

Выполните 20 раз на каждую сторону. Сделайте три подхода.

Подъём и опускание ног Фото: Кристина Подрезова

Ложитесь на спину, поясница прижата к полу, руки лежат вдоль тела, ноги прямые.

Поднимите обе ноги вверх. Теперь поочерёдно их опускайте и поднимайте. Мышцы живота напряжены.

Сделайте 20 раз на каждую ногу (всего 40 раз). Выполните три подхода.

Планка

Фото: Кристина Подрезова В конце тренировки примите положение классической планки на прямых руках и задержитесь на 60 секунд.

Благодарим клуб «ФитнесМания» на Фрунзенской за помощь в организации съёмки. Статьи по теме 5 упражнений для мышц пресса и спины, которые займут у вас всего 4 минуты Качаем пресс: 5 самых крутых видов планки 5 крутых упражнений для шикарного пресса Тренируемся дома: 5 упражнений для железного пресса

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