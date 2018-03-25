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5 эффективных упражнений для пресса, которые можно делать где угодно
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5 эффективных упражнений для пресса, которые можно делать где угодно 

The Challenger 2 часа назад
Фото: The Challenger
Roll up  Фото: Кристина Подрезова
Ложитесь на пол, возьмите мяч (можно взять любой другой утяжелитель). Согните ноги (можете усложнить задачу и выпрямить ноги) и вытяните за голову руками с мячом.
Начните поднимать руки и голову, постепенно вытягиваясь вперёд к ногам, не складывайтесь пополам. Старайтесь как можно сильнее вытянуться.
Сделайте три подхода по 20 раз.
Статическое упражнение на босу
Фото: Кристина Подрезова
Установите платформу босу. Садитесь на неё.
Согните ноги так, чтобы между корпусом и бёдрами образовался угол примерно 90 градусов.
Если у вас не очень развита координация, слегка обопритесь на босу, но мышцы живота остаются напряжёнными. В идеале вы должны поднять руки перед собой.
Это же упражнение можно выполнять и без платформы.
Задержитесь в такой позиции на 30—60 секунд. Сделайте три подхода.
Динамическая боковая планка
Фото: Кристина Подрезова
Примите положение классической планки на прямых руках. Тело образует прямую линию: мышцы живота напряжены, таз подкручен, ладони под плечами, глаза смотрят в пол.
Развернитесь и поднимите правую руку. Затем вернитесь в исходное положение и снова повторите упражнение.
Выполните 20 раз на каждую сторону. Сделайте три подхода.
Подъём и опускание ног  Фото: Кристина Подрезова
Ложитесь на спину, поясница прижата к полу, руки лежат вдоль тела, ноги прямые.
Поднимите обе ноги вверх. Теперь поочерёдно их опускайте и поднимайте. Мышцы живота напряжены.
Сделайте 20 раз на каждую ногу (всего 40 раз). Выполните три подхода.
Планка
Фото: Кристина Подрезова В конце тренировки примите положение классической планки на прямых руках и задержитесь на 60 секунд.
Благодарим клуб «ФитнесМания» на Фрунзенской за помощь в организации съёмки. Статьи по теме 5 упражнений для мышц пресса и спины, которые займут у вас всего 4 минуты Качаем пресс: 5 самых крутых видов планки 5 крутых упражнений для шикарного пресса Тренируемся дома: 5 упражнений для железного пресса
Запись «5 эффективных упражнений для пресса, которые можно делать где угодно» впервые появилась на сайте The-Challenger.ru.
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