Бьюти-алфавит: 28 слов, которые ты должна знать

Чтобы уметь выбрать нужные средства и не путаться в сложных терминах, мы составили для тебя словарь настоящей красотки.

А — Антиоксиданты

Самые важные антивозрастные ингредиенты помогают коже оставаться свежей, упругой и красивой. Антиоксиданты, как следует из названия, препятствуют окислительным процессам в организме, что отражается в первую очередь на состоянии кожи.

Б — Бета-гидроксикислоты

Органические вещества, которые помогают избавляться от верхнего ороговевшего слоя клеток кожи. Идеальны для лечения акне, избавления от гиперпигментации и борьбы с мелкими морщинками.

В — Вапоризатор

Испаритель, который используют в косметологии для бережного расширения пор с целью их последующей очистки. Домашние вапоризаторы позволяют подготовить кожу к нанесению маски, сыворотки, распарить кожу перед использованием скраба или пилинга.

Г — Гиалуроновая кислота

Естественный увлажнитель, одна молекула которого способна удерживать 1000 молекул воды. Гиалуроновая кислота вырабатывается нашим организмом, поэтому на нее не может быть аллергической реакции. Инъекции гиалуроновой кислоты помогают выправить морщины изнутри, улучшить тонус кожи и сделать ее более потной. В составе кремов гиалуроновая кислота помогает справиться с обезвоженностью кожи и разгладить микрорельеф.

Д — Дарсонваль

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В 1891 году французский физиолог Д’Арсонваль открыл способ воздействия на кожу переменным импульсным током с частотой 100−400 КГц, напряжением около 20 кВ и силой тока до 100−200 мА. Аппарат, излучающий ток, получил имя в честь своего изобретателя, а потом и сам процесс ухода за кожей с помощью электротоков назвали дарсонвализацией. Токи прекрасно стимулируют кожные покровы, кровообращение заметно ускоряется, кожа насыщается кислородом, обогащается полезными элементами, все процессы регенерации идут гораздо быстрее. Дарсонваль используют и для лечения выпадения волос. Однако важно знать, что существует масса противопоказаний для использования прибора, поэтому, прежде чем приобрести его, нужно обязательно посетить врача и выяснить все нюансы.

Е — Витамин Е Важный антиоксидант, который, к сожалению, разрушается под воздействием солнечных лучей. Поэтому помимо использования солнцезащитных фильтров, необходимо дополнительно питать кожу этим веществом. Можно приобрести в аптеке витамин Е в капсулах и добавлять к привычному крему, принимать внутрь или сделать выбор в пользу косметических средств, содержащих витамин Е в составе.

Ж — Жожоба

Вечнозеленый кустарник прославился на весь мир благодаря маслу, которое получают из его плодов. Свойства масла жожоба — омолаживать и делать кожу более упругой — обусловлены входящими в его состав аминокислотами, которые по структуре напоминают коллаген. Отличный ингредиент как в составе других компонентов, так и в чистом виде.

З — Загустители

Загустители позволяют получить продукты с нужной консистенцией, они улучшают и сохраняют структуру продуктов. Они не токсичны, безопасны и не влияют на эффективность других ингредиентов. Бывают натуральными и синтетическими, в любом случае их присутствие в составе средства не должно тебя пугать.

И — Идебенон

Это синтетический аналог коэнзима Q10, который регулирует дыхательную функцию клеток кожи, оживляет ее и улучшает цвет лица. Молекула Идебенона меньше, чем коэнзим, поэтому проникает в кожу глубже и действует эффективнее.

К — Коллаген

Коллаген содержится и в нашей коже, отвечая за ее упругость и эластичность. Но чем старше мы становимся, тем все больше замедляется процесс вырабатывания коллагена, и в первую очередь это отражается на состоянии кожи. Коллаген включен в состав практических всех антивозрастных средств, но размер молекул коллагена довольно таки большой, и они никаким образом не могут попасть вместе с кремом в самые глубокие слои кожи, где собственно и формируются морщины. Самым эффективным способом восполнить коллагеновое голодание кожи считаются инъекции, но если для тебя это слишком радикально, обрати внимание на свой рацион: капуста, морковь, фасоль и помидоры стимулируют выработку коллагена в коже.

Л — Лаурил сульфат натрия

Это недорогое моющее средство, которое используется в косметических очистителях, шампунях, гелях для ванн и душа, пенах для ванн и так далее. Считается вредным, так как может вызывать раздражение кожи. Для волос этот ингредиент тоже не слишком хорош, так как сушит их, делает ломкими и способствует появлению секущихся кончиков.

М — Мексорил

Органическое соединение, которое добавляют в солнцезащитные средства, чтобы отфильтровать с его помощью лучи спектра UVA. Эффективное, безопасное и не разлагающееся под воздействием солнечных лучей.

Н — Ниацин

Никотиновая кислота — другое название этого ингредиента — или витамин РР, витаминный антиоксидант, средство, которое снимает раздражение кожи и успокаивает ее. Он способен увеличить выработку жирных кислот в поверхностном слое коже, предотвратить потерю влаги, а также стимулировать микроциркуляцию в коже.

О — Оксибензон

Это химический ультрафиолетовый фильтр широкого спектра действия. Он способен поглощать и отражать ультрафиолетовое излучение, поэтому используется в качестве основного ингредиента солнцезащитных кремов.

П — Пептиды

Пептиды — это расщепленные белки, благодаря крошечном размеру они способны проникать в глубокие слои кожи и влиять на активность ее клеток. Пептиды стимулируют синтез коллагена и эластина, благодаря чему кожа становится вновь гладкой, упругой, увлажнённой, уменьшается глубина морщин, и кожа выглядит моложе.

Р — Ретинол

Ретинол — это одна из форм витамина А. Витамин, А может поступать в организм в виде каротина — вещества, которое впоследствии преобразуется в сам витамин, а может в готовом виде — собственно, ретинола. Ретинол защищает клетки от старения и сохраняет молодость кожи. Он улучшает кровоснабжение кожи, укрепляет сосуды и ускоряет обменные процессы. Сегодня ретинол считается одним из важнейших антивозрастных ингредиентов.

С — Свободные радикалы

В результате повреждения некоторые атомы утрачивают свои электроны, которые в норме вращаются вокруг ядра, как Луна вокруг Земли. Чтобы восстановить свою целостность, свободный радикал «ворует» недостающий электрон у здорового атома, тем самым превращая его в свободный радикал. Цепная реакция продолжается бесконечно, и клетки кожи, состоящие из ущербных атомов, гибнут или перестают нормально функционировать. Именно поэтому так важно защищать кожу от солнца (основной источник повреждения клеток) и пользоваться антиоксидантными средствами.

Т — Танин

Дубильное вещество, которого много в чае, коре дуба, крапиве, шалфее. Сужает поры, уменьшает выделение кожного жира, уменьшает потоотделение, подсушивает, обеззараживает и препятствует образованию перхоти.

У — Угри

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На самом деле ученым до сих пор не удалось установить причину, по которой у одних людей возникают угри, а у других при тех же исходных данных — нет. Однако основную вину возложили на гормоны, поэтому если эта напасть тебя не покидает, запишись к эндокринологу. Снижает риск появления угрей регулярная эксфолиация (пилинги, скрабы) и нанесение средств в салициловой кислотой в составе, она обладает обеззараживающим эффектом.

Ф — Фитогормоны

Это вещества растительного происхождения, сходные по своей структуре с человеческими гормонами. Самым известным из этих веществ стал фитоэстроген — «двойник» женского полового гормона. Его получают из солодки или сои. Кремы и сыворотки с фитогормонами улучшают микроциркуляцию, повышают тонус кожи, предотвращают пигментацию, снимают раздражение и не вызывают ни привыкания, ни воздействия на естественный гормональный фон.

Х — Химический пилинг

Лучший способ избавить кожу от ороговевшего слоя клеток, вернув ей гладкость и молодость. Во время пилинга с помощью химической реакции (ожога) удаляется верхний слой ороговевших клеток кожи и создается эффект ее повреждения. Организм сразу же реагирует на неполадки и запускает процесс восстановления, наполняя поврежденные места новыми молодыми клетками и питательными веществами, необходимыми для здоровья кожи. Поверхностный пилинг — удаление самых верхних омертвевших клеток кожи — используется как лечение акне и удаление мелких морщинок, угрей и пигментных пятен. Срединный пилинг — удаление всего поверхностного ороговевшего слоя кожи с помощью косметических средств и аппаратуры — проводится врачом-дерматокосметологом и требует 3−7-дневной реабилитации (лицо Саманты, да-да). Глубокий пилинг — удаление всего эпидермиса кожи. Эта серьезная процедура выполняется только в стационаре и только по медицинским показаниям (глубинные рубцы, шрамы и другие очень глубокие изменения).

Ц — Цинк

Популярный ингредиент средств от угрей. Цинк участвует в производстве простагландинов, которые, в свою очередь, отвечают за регулирование выделительной функции эпидермиса, в том числе кожного сала. Но помимо этого цинк — мощный антиоксидант, солнцезащитный компонент, заживитель ран и стимулятор выработки коллагена.

Ч — Чай Благодаря своим свойствам антиоксиданта чай очень ценится в косметологии. Экстракты чая входят во многие кремы, тоники и маски для лица, они уменьшают отечность и придают коже упругость, борются с возрастными изменениями кожи, улучшают цвет кожи и активизируют кровообращение. А еще экстракт чая успокаивает, снимает воспаления и помогает в борьбе с акне.

Ш — Шугаринг

Современный способ эпиляции, выполняемый с помощью густой сахарной пасты. Пасту распределяют по обрабатываемому участку кожи и удаляют вместе с волосками. Шугаринг можно проводить самостоятельно или в салоне. Процедура относительно безболезненна и эффективна.

Щ — Щипковый массаж

Этот вид самомассажа обладает выраженным антицеллюлитным действием, тонизирует, укрепляет, улучшает общее состояние кожи и, что самое главное, помогает избавиться от лишних сантиметров на талии. Массаж необходимо проводить в вертикальном положении, обязательно на пустой желудок и после ничего не есть в течение часа.

Э — Эмульсия

Эмульсия — препарат, в котором мелкие капли одной жидкости распределены в другой жидкости. В обычном креме содержатся масла и вода, и на молекулярном уровне они существуют отдельно. В эмульсии масла и вода смешаны, поэтому эмульсии лучше впитываются и способны проникать в глубинные слои кожи.

Ю — Ювидерм

Популярный филлер, основанный на гиалуроновой кислоте. Помогает справиться с запавшей носогубной складкой, восполнить утерянный объем губ и скул. Эффект от уколов Ювидерм сохраняется до 13 — 18 месяцев. Существует множество вариантов формул препарата, что позволяет врачу выбрать подходящий состав для каждого пациента.

Я — Ялупро

Этим необычным словом названа биоревитализация нового поколения. Собственно, под кожу вводится препарат Jalupro, в составе которого есть гиалуроновая кислота и аминокислоты: глицин, лизин, лейцин, пролин. Рекомендуется пройти 4 процедуры с интервалом в неделю, чтобы кожа помолодела, разгладилась и обрела тонус.