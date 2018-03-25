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«Вроде взрослая тетя»: Екатерина Варнава пожаловалась на частые недомогания
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«Вроде взрослая тетя»: Екатерина Варнава пожаловалась на частые недомогания 

Eva.ru 43 минуты назад
Фото: Eva.ru
Екатерина Варнава рассказала своим подписчикам, что в последнее время её часто мучают проблемы со здоровьем. Ослабленный иммунитет не в силах бороться с пагубно воздействующей внешней средой, из-за чего артистка часто подвергается простуде.
Екатерина Варнава, как и многие другие люди, с приходом весны страдает от простуды. Артистка призналась, что болеет уже второй раз за месяц. Она рассказала, что пьет витамины и старается поддерживать свое здовровье, но это ей не помогает. Её возмущает, что простуда настигает её так часто, на что она пожаловалась фанатам. «Я ж вроде взрослая тётя..ну как так то?!» — написала она.
Подписчики Инстагарма звезды «Comedy Woman» посоветовали актрисе лучше питаться, так как, по их мнению, она очень худая. Они считают, что из-за изнуряющих диет организм Варнавы не способен бороться с вирусами и мгновенно проигрывает в бою с ними, в результате чего женщина и болеет так часто. Фолловеры порекомендовали Екатерине проводить больше времени на свежем воздухе, отдыхать от тяжелых рабочих будней и пить витамин C. Кроме того, они попросили Екатерину набрать несколько килограммов, и заверили, что после этого недуги будут обходить её стороной.
А в начале недели артистка еще радовала поклонников своим отличным настроением и непревзойденным чувством юмора. Екатерина Варнава опубликовала в Инстаграме фотоснимок, на котором прикрылась огромным бантом.
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