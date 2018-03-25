Ещё
Что такое гиалуроновая кислота?
Далее:
Читайте также:
Ещё

Что такое гиалуроновая кислота? 

Я Покупаю 38 минут назад
Фото: Я Покупаю
Гиалуроновая кислота — полисахарид, который есть в организме любого человека. Входит вещество в состав биологических жидкостей — спинномозговой и синовиальной. В твердом состоянии гиалуроновая кислота присутствует в костях, а в гелевом — в хрящах. Синтезируется вещество специальными клетками — фибробластами.
Гиалуроновую кислоту применяют в косметологии. Она зачастую становится компонентом средств по уходу за кожей. Например, кремов, губной помады, лосьонов. Гиалуронка удерживает влагу в клетках, участвует в синтезе белков (эластина и коллагена). Белки эти отвечают за упругость и гладкость кожи, ее молодость и красоту. Все эти свойства помогают достигнуть эффекта омоложения.
Узнайте больше о красоте кожи:
Биоревитализация: с чем борется и когда ее нужно делать
Новая эра: какие бьюти-процедуры заменили прежние
Ваш тип кожи по аюрведе — как за ней ухаживать
Я Покупаю: последние новости
10 причин возникновения морщин, о которых мы не знали Пижамный стиль: как носить, чтобы не выглядеть нелепо Веселый гороскоп: какой знак зодиака самый везучий?
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ученые рассказали, кому нельзя есть чеснок44
11 звезд, которым нельзя показываться в бикини96
Волочкова показала, как моется в бане243
Чехова похудела и показала откровенное фото14
Диагноз по ладони: о каких болезнях говорят руки
Видео
00:43
Как сделать прическу в фольклорном стиле
Мода
00:57
Как сделать макияж для селфи
Красота
01:40
Волочкова показала, как моется в бане
Звёзды
00:58
Как сделать масло для ногтей в домашних условиях
Красота
00:43
Чехова похудела и показала откровенное фото
Звёзды
03:03
Долина показала грудь в экстремальном декольте
Звёзды
00:57
Как сделать макияж в фиолетовых тонах
Красота
02:23
Как орех! Упражнения для бедер, которые работают
Здоровье
00:22
Так выглядит пресс Канделаки после двух родов
Звёзды
01:00
Тимати и Шишкова объединились ради дочери
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение