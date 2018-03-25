Что такое гиалуроновая кислота?

Гиалуроновая кислота — полисахарид, который есть в организме любого человека. Входит вещество в состав биологических жидкостей — спинномозговой и синовиальной. В твердом состоянии гиалуроновая кислота присутствует в костях, а в гелевом — в хрящах. Синтезируется вещество специальными клетками — фибробластами.

Гиалуроновую кислоту применяют в косметологии. Она зачастую становится компонентом средств по уходу за кожей. Например, кремов, губной помады, лосьонов. Гиалуронка удерживает влагу в клетках, участвует в синтезе белков (эластина и коллагена). Белки эти отвечают за упругость и гладкость кожи, ее молодость и красоту. Все эти свойства помогают достигнуть эффекта омоложения.

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