Как близорукость связана с плоскостопием

Вы можете всю жизнь прожить, леча каждый орган по отдельности и не догадываясь, что ваши близорукость, плоскостопие и даже, может, пролапс митрального клапана — производные одной проблемы.

Редактор рубрики «Здоровье» Юлия Верклова знакома с диагнозом «дисплазия соединительной ткани» лично. И готова поделиться опытом.

Когда я впервые встретила доктора с экстрасенсорными способностями, то решила, что нашла гения. Но гений моих проблем не решил. Потом мне еще пару раз попадались врачи, которые с порога начинали перечислять: у вас астигматизм, плоскостопие, перегиб желчного пузыря, недостаточность митрального клапана, растяжки на коже бедер… Эффектно! Особенно если учесть, что я вообще-то на головную боль пришла жаловаться и еще даже не раздевалась.

А потом мне встретился врач, который не стал делать вид, будто медицина — это магия, а все разъяснил на пальцах — в соответствии с Законом «Об охране здоровья граждан». Причем на пальцах — в самом буквальном смысле слова. Я вам сейчас тоже разъясню. Вы можете так согнуть кисть, чтобы прижать большой палец руки к тыльной стороне предплечья? Вы в зоне риска. А остальные пальцы можете? А к внешней стороне запястья? Если да, то вы со мной! На самом деле нас таких — с недифференцированной дисплазией соединительной ткани (нДСТ) — много, примерно каждый пятый. Длинноногие, длиннорукие, длинношеие, с нарушенной осанкой (часто со сколиозом), зато чрезвычайно гибкие, с очень подвижной мимикой, зачастую с брекетами на зубах (а если без брекетов, то просто кривозубые)… Врачи нас узнают с первого взгляда — и сразу предполагают еще большой набор внутренних болезней, соседствующих с такой занятной внешностью. Причем здесь соединительная ткань

Соединительная ткань составляет около 50% массы тела. Ее основная функция — это поддержка всех других тканей. Связки и сухожилия, сосуды — это соединительная ткань. И если она слишком растяжимая, то кости и суставы выгибаются в какую хочешь сторону, венозные и артериальные клапаны провисают, сфинктеры плохо закрываются и много еще чего происходит. Вот почему нарушения соединительной ткани лежат в основе самых разных патологий. В большинстве случаев ничего серьезного. У меня, например, астигматизм: мышцы и связки глаза не растягивают его до состояния четкого фокуса, но это не мешает мне работать за компьютером. Хотя, как выяснилось, к частым головным болям приводит именно вот эта постоянная расфокусировка — и кроме хорошо подобранных линз ничего не спасет. И косточка у большого пальца выпирает, но не болит и на скорость не влияет. Очень у многих девушек с нДСТ рано начинается варикоз: ведь вены и венозные клапаны — это соединительная ткань, и они быстро провисают. Меня спасло, я думаю, плаванье и любовь к пешим прогулкам. Они вообще многих диспластичных спасают. Основные признаки ДСТ

Внешние и поведенческие особенности, за которые вы себя ругаете и с которыми всю жизнь безуспешно боретесь, могут оказаться признаками нДСТ. Как правило, они проявляются не поштучно, а представляют собой целый комплекс.

Астенический синдром:снижение работоспособности, повышенная утомляемость, плохая переносимость физических и психоэмоциональных нагрузок.

Дефекты внешности:пониженный вес, недоразвитие мышечной массы, неправильный рост зубов, деформации позвоночника (сколиоз, гиперлордоз и т.п.)

Синдром неврологических нарушений:вегетативная дистония, метеочувствительность, потливость, нестабильное артериальное давление со склонностью к гипотонии.

Психические особенности:склонность к тревожности, депрессиям, навязчивым страхам, анорексии.

Чрезмерная подвижность суставов.

Патологии стопы:плоскостопие, вальгусная деформация (косточка у большого пальца).

Нарушения пищеварительной системы: боли в животе, изжога, отрыжка, вздутие, неустойчивый стул. Как правило, в этом случае диагностируются дискинезии органов желудочно-кишечного тракта, дуоденогастральные и гастроэзофагеальные рефлюксы, несостоятельность сфинктеров, дивертикулы пищевода, кишечника, грыжи пищеводного отверстия диафрагмы, опущения органов.

Нарушения зрения: из-за деформаций роговицы и глазного яблока часто выявляется миопия, астигматизм.

К сожалению, доктора узких специализаций, занимаясь только одной какой-то жалобой, обычно не замечают корня проблем. Поэтому пациенты с нДСТ, походив от доктора к доктору, впадают в отчаяние. Как жить с нДСТ

В октябре 2015 года на Х Всероссийском конгрессе терапевтов были утверждены Национальные рекомендации Российского научно-медицинского общества терапевтов по диагностике, лечению и реабилитации пациентов с дисплазиями соединительной ткани. Там даются подробные инструкции. Дисплазия соединительной ткани — это следствие генетической мутации, поэтому в подавляющем большинстве случаев она передается по наследству и может быть диагностирована буквально в момент рождения. Очень важно вовремя выявить эти особенности и обеспечить поддержку потенциально слабых органов и систем.

Главное, не развивать и дальше свою гибкость (это самая частая ошибка родителей, которые отдают «гуттаперчевых» детей в гимнастику или балет), а сделать упор на развитие выносливости и укрепление мышечного корсета. При этом, однако, силовые нагрузки с тяжестями строго противопоказаны — только с массой собственного тела. Все спортивные нагрузки и диетические особенности должны быть направлены на укрепление мышц спины, суставов, костной ткани, а также очень важна тренировка сердечно-сосудистой системы. Идеальным спортом для людей с нДСТ будет… даже не спорт, а постоянная двигательная активность: путешествия, ходьба пешком, катание на велосипеде, плаванье, баскетбол, настольный теннис… А вот волейбол — рискованно: диспластики часто выбивают пальцы. Причем девушкам с нДСТ важнее, чем остальным, не доводить себя до изнеможения: со своим пониженным давлением они находятся в зоне риска; усталось не ускорит прогресс в спорте, а наоборот, снизит результативность. Заниматься нужно себе в удовольствие — ежедневно, но без боли. Даже необязательно заниматься — достаточно гулять по вечерам или ходить на работу пешком. И делать утреннюю зарядку. Почти наверняка, начиная с подросткового возраста, вам и вашим детям потребуются брекеты на зубах и супинаторы в обуви — с этим придется просто смириться и жить. Вегетарианство — не ваша стезя. В пище должно быть достаточное количество белка. В качестве пищевых добавок потребуются вещества, участвующие в метаболизме соединительной ткани: витамины С, Е, В6, D, Р, а также цинк и кальций. Но более четкая и индивидуальная программа коррекции может быть составлена только лечащим врачом. И пусть вам повезет найти хорошего!