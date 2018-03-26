Почему после похудения мы не становимся счастливее. Советы психиатра

Те, кто ставят цель похудеть к лету, ждут, что сбросив несколько килограммов, будут чувствовать себя уверенными и счастливыми. И правда — что может быть приятнее, чем к лету влезть в любое платье и натянуть давно забытые джинсы скинни. Однако психологи уверяют: чтобы чувствовать себя счастливым и уверенным, одного похудения недостаточно. О том, как не стать жертвой диеты и почему похудение не решает всех проблем, мы поговорили с психиатром, аспирантом кафедры психиатрии и наркологии клиники психиатрии им. Корсакова Анной Куликовой

Не в диетах счастье? По мнению специалиста, часто разочарования от успешных результатов диеты вызваны тем, что человек ждет от похудения совсем другого эффекта.

Сначала он связывает ответственность за свою жизнь, успешность и счастье с лишними килограммами и достигает определенного результата в диете. «Но как работает наш мозг? Человек думает: я не устраиваюсь на новую работу, не потому что мне не хочется и я боюсь социального напряжения, а потому что у меня есть пять лишних килограммов, которые не позволят мне оказать приятное впечатление на работодателя», — поясняет Куликова.

Истинной причиной неудовлетворенности от жизни могут быть и отношения с противоположным полом, добавляет психиатр. К примеру, девушка может бояться менять партнера или выяснять отношения. Она решает, что после похудения мужчины сами падут к ее ногам, и ей не придется самой нести ответственность за свой выбор.

Если счастья не прибавилось По мнению психиатра, если после долгожданной потери килограммов настроение не улучшилось, самое время узнать истинные причины негатива.

В первую очередь нужно честно посмотреть на самого себя и свою жизнь. «Нужно ответить себе, насколько вас устраивает ваша личная жизнь и не хочется ли ее изменить. Также нужно честно посмотреть на свою самооценку: спросить, насколько я себя люблю или не люблю и что этому способствует», — пояснила Анна Куликова. Она посоветовала работать с этим постепенно, шаг за шагом — и первым должно стать осознание своих проблем.

Счастью мешает страх опять набрать лишние килограммы Во время и после похудения человек часто зацикливается на подсчете каллорий, забывая о других сторонах жизни.

"Я всегда иронично сравниваю похудательную деятельность с алкоголизмом. Как и алкоголик, человек, который худеет, связывает всю свою реальность с предметом вожделения и страсти: кто-то с алкоголем, а кто-то — с лишними килограммами, — отмечает психиатр. — Первый вопрос: почему человек так боится реальной жизни? Это просто желание уйти от проблем таким «полулегальным» способом".

Как не вернуться к прежнему весу Диетологи советуют снижать вес как можно более плавно. Чем дольше мы худеем, тем больше шансов, что лишние килограммы не вернутся. А если месяц сидеть на одной гречке, лишний вес обязательно явится обратно вместе с возвращением к привычному рациону. Причем в итоге масса тела может оказаться еще выше, чем была до начала голодовки. Безопасным для здоровья считается терять в месяц до 4-5 килограммов. Худеть на 10 и больше килограммов нельзя ни в коем случае.

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Почему некоторые люди хотят вернуться к лишнему весу Как это ни парадоксально, некоторые похудевшие вскоре понимают, что в прежнем весе им было гораздо комфортнее, и даже жалеют, что они стали стройными. По мнению психиатра, это может быть связано с большей «значимостью» полных людей и проблемами с сексуальностью.

"Это часто бывает у женщин. Порой лишний вес — это проблема очень подавленного сексуального компонента. Женщина с лишним весом может не вызывать такого сексуального интереса у партнера. А когда она сбрасывает вес, то вызывает больший интерес у мужчин. Но если в детстве она была травмирована мужчиной (например, деструктивные отношения с отцом или эпизоды сексуального насилия), она будет стараться снова надеть эту «броню» из жира", — рассказала Куликова.

Вторая причина — большая «значимость» человека с лишним весом. Когда он заходит в общество, его сразу видно, он как будто более массивный и значительный. А худышкам приходится отстаивать себя за счет большей энергии и эмоций. На этом многие похудевшие тоже начинают «дрейфовать».

Как не стать «жирной худышкой» Еще один подводный камень: при неправильном подборе диеты велика вероятность потерять больше мышц, чем жира. Тогда у человека будет недостаток мышечной массы и переизбыток жировой. Обычно это случается при острой нехватке питательных веществ. Дело в том, что мышцы расходуют свою потенциальную энергию быстрее, чем жировая ткань. А вот восстановить мышечную массу гораздо сложнее — потребуется регулярно выполнять специальные упражнения.

Слишком быстрое похудение также может привести к серьезным проблемам со здоровьем. При дефиците массы тела (ниже 18), может возникнуть гормональный сбой, восстановить который довольно сложно.

Эксперты советуют перед началом похудения сходить к диетологу и определить состав тела: сколько в теле мышечной массы и жировой. На основе этого специалист поможет подобрать оптимальный режим питания.

Как правильно настроиться на похудение По словам психолога, есть два вида мотивации — «от чего-то» и «к чему-то». В первом случае мы просыпаемся, видим складки на животе, ненавидим себя и выбираем диету пожестче. Но такое поведение распадается в тот момент, когда есть первые результаты и тревога спадает. Эмоциональный стимул разваливается, и человек покупает круассан, который куда более притягателен, чем изнурительная диета.

Мотивация «к чему-то» должна зажигать человека изнутри — для кого-то это здоровье или лучшее самочувствие, для кого-то — любовь к себе.

В первом случае человек страдает, когда худеет, а во втором — получает удовольствие от того, что он делает каждый день. Самое главное — создать эмоционально приятный фон этих ограничений. Не надо сажать себя на брокколи, если вы ее ненавидите. Найдите для себя систему, которая будет для вас адаптивна. Порой просто перестать есть на ночь — уже 50% успеха. Самое главное — получать удовольствие от процесса, а не от финального результата.

А о том, как мы справляемся со стрессом с помощью еды, читайте в материале «Ночной дожор. Какие эмоции и чем мы заедаем».