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Чехова похвасталась осиной талией
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Чехова похвасталась осиной талией 

Клео.Ру 1 час назад
Фото: Клео.Ру
Анфиса Чехова за последние два года провела серьезную работу над собой. Звезда постройнела более чем на 20 кг и даже разработала собственную методику похудения. Результат: теперь Анфиса с гордостью демонстрирует фигуру в бикини.
Публикация от Anfisa Chekhova (@achekhova)
24 Мар 2018 в 7:32 PDT  Накануне Чехова опубликовала снимок, для которого позировала в бикини, причем на снимке прекрасно видна та самая осиная талия, о которой мечтают миллионы девушек. Поклонники в восторге: «Вот это фигура! Супер!», «Крутяк, зачет. Восхитительно выглядите, Анфиса», «Анфиса, умница! Хорошо поработала над собой».
Ранее Чехова говорила, что избавилась от лишнего вовсе не благодаря диете и упорным тренировкам «Специально я не худела. Мое преображение — следствие внутренних изменений. Я не изнуряла себя в спортзале и не голодала. Не слежу пристально за рационом, не встаю на весы каждый день, не зациклена на борьбе с лишним весом. Я просто живу, наслаждаюсь жизнью и ем в свое удовольствие. Но когда женщине 40 лет, странно было бы не думать о здоровье. Примерно год назад у меня выработалось более осознанное отношение к жизни».
По словам ведущей, она поняла — необходимо прислушиваться к сигналам организма. «Есть вещи, от которых, может быть, и не поправишься, но можешь „посадить“ печень, поджелудочную, кишечник… Осознав все это, я стала питаться интуитивно, слушать организм: чего хочу, чего не хочу, что полезно, а что нет. И знаете что? На часть продуктов, которые я раньше считала вкусными, теперь смотреть не могу! Сама не ожидала, что такое возможно!»
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