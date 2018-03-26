Тонус матки: чем опасен во время беременности

Почти 60% женщин в разные периоды беременности слышат от врачей женской консультации о том, что у них повышенный тонус матки. «Летидор» обратился к Екатерине Львовне Прудниковой, акушеру-гинекологу, к.м.н., главному врачу Клиники «Сесиль», чтобы выяснить, как распознать это состояние и какие действия нужно предпринять, чтобы снизить риск возможных осложнений.

Что такое «тонус матки» Стенка матки в основном представлена мышечной тканью. А каждая мышца в организме человека способна находиться в состоянии напряжения и в состоянии расслабления. Однако даже в состоянии покоя мышцы пребывают не в полном расслаблении, а сохраняют некоторый тонус. Если мышца напрягается, то тонус повышается, а при расслаблении мышцы тонус снижается. Напряжение мышц матки бывает распространенным или локальным. Распространенное напряжение чаще встречается перед родами. Локальный тонус матки может возникнуть, например, во время УЗИ в ответ на перемещение датчика по животу или в ответ введение вагинального датчика.

При нормально протекающей беременности врачи характеризуют тонус матки как нормальный.

Это означает, что мышечная ткань (миометрий) НЕ находится в избыточно напряженном состоянии. Если избыточное напряжение мышц матки сохраняется длительное время или возникает чаще, чем нормальные сокращения матки, можно говорить о гипертонусе, или повышенном тонусе. Далее в статье под словом «тонус» мы будем иметь в виду именно гипертонус, то есть патологическое напряжение мышц матки. На каком сроке беременности чаще возникает тонус матки Столкнуться с таким явлением может женщина на любом сроке беременности. Но важно помнить, что выраженность сокращений матки в норме становится более ощутимой ближе к третьему триместру. Периодическое напряжение живота в этот период без выраженного болевого синдрома и выделений может просто указывать на нормальную сократительную активность матки, которую многие чаще называют «подготовительными», или «тренировочными» схватками. Такая физиологическая активность матки отражает ее реакцию на движения плода, раздражение сосков, прикосновение к животу датчиком УЗИ, ручной осмотр гинеколога. Она не представляет угрозы для матери и будущего ребенка. На фоне «тренировочных» сокращений матки в норме могут возникать небольшие тянущие боли внизу живота и в поясничной области.

Физиологические сокращения матки возникают не чаще, чем 4-5 раз в день и должны длиться не более 60-120 секунд (1-2 минуты).

Чем опасен тонус матки Патологическое увеличение тонуса матки требует наблюдения врача и своевременного принятия мер по лечению, так как может повышать риск осложнений беременности или ее прерывания. Гипертонус приводит к повышению давления в полости матки, что отрицательно сказывается на кровоснабжении плаценты и плода. Возможные последствия высокого тонуса без лечения:

прерывание беременности на ранних сроках или роды раньше положенного срока;

нарушения развития плода;

преждевременная отслойка плаценты.

Своевременное обращение к врачу и выполнение его рекомендаций позволяет избежать рисков, связанных с гипертонусом, сохранить беременность и уберечь здоровье будущего ребенка. Причины возникновения патологического тонуса матки На возникновение гипертонуса могут повлиять следующие причины:

Нарушенный гормональный баланс (в первую очередь отклонение концентрации половых гормонов в крови за пределы нормальных значений).

Сахарный диабет, а также понижение либо повышение активности щитовидной железы.

Аномальное строение матки у будущей матери (носит врожденный характер).

Заболевания органов половой системы (эндометриоз, истмико-цервикальная недостаточность, миомы матки и воспалительные процессы).

Аутоиммунные заболевания и резус-конфликты.

Наличие спаек в малом тазу после воспалений или операций.

Многоводие, многоплодие, маловодие, слишком большая масса плода, гестоз.

Дефицит сна, длительное психоэмоциональное напряжение, тяжелые физические нагрузки.

Курение.

Недостаточное поступление магния в организм.

Возраст беременной женщины меньше 18 или больше 30 лет, особенно если беременность первая.

Острые инфекционные процессы (грипп или ОРВИ, ангина), особенно протекающие с выраженным повышением температуры и наличием одного или нескольких очагов хронического воспаления (хронический пиелонефрит, гайморит и риносинусит, тонзиллит).

Как проявляется повышенный тонус матки В первом триместре

Боли с локализацией над лобком или в нижних отделах живота.

Боль иногда отдает в крестец, паховую или поясничную область.

Дискомфорт с локализацией в боковых отделах живота и пояснице, тяжесть в спине.

Чувство уплотнения или напряжения живота.

Кровянистые выделения из половых путей, даже если примесь крови в них совсем небольшая.

Субъективные ощущения напряжения, боли или дискомфорта сохраняются непрерывно на протяжении нескольких минут.

Во втором триместре

Болевой синдром или неприятные ощущения в поясничной области и внизу живота. Во втором триместре беременности ощущение дискомфорта в этих областях может встречаться и в норме, поэтому многие женщины не сразу обращают внимание на тревожные симптомы.

Если болезненность, напряжение и дискомфорт приобретают более интенсивный характер, чем раньше, а их продолжительность увеличивается, то это повод обратиться к врачу.

Выделения с примесью крови, даже незначительные по объему.

В третьем триместре

В отличие от физиологических сокращений матки, которые часто возникают в этот период беременности, болезненность, напряжение и дискомфорт при повышенном тонусе матки являются более продолжительными, регулярными, чаще с выраженным болевым синдромом в области живота и позвоночника.

Могут появляться кровянистые выделения.

При гипертонусе, локализованном только в задней стенке матки, кроме перечисленных симптомов, женщину могут беспокоить:

Чувство тяжести в промежности.

Запор или жидкий стул.

Частые позывы на опорожнение кишечника.

При гипертонусе передней стенки матки могут дополнительно возникать такие симптомы, как:

Чувство давления над лоном и в паховой области.

Учащенное мочеиспускание.

Частые позывы на опорожнение мочевого пузыря.

Как проводят диагностику тонуса матки Заключение о наличии повышенного тонуса матки делает врач-гинеколог с учетом следующих критериев:

Жалобы пациентки (например, на боль внизу живота, выделения).

Результаты осмотра на кресле.

Результаты УЗИ (на ранних сроках исследование будет проводиться вагинальным датчиком, на поздних сроках — абдоминальным).

Результаты тонусометрии (для выявления и подтверждения повышенного тонуса может быть использован специальный аппарат).

Не всегда доктор использует все перечисленные методы.

Решение о том, как проводить обследования и нужны ли дополнительные тесты, принимает только врач-гинеколог. Как лечить повышенный тонус матки Если вы ощущаете сильно выраженные признаки гипертонуса матки, необходимо:

вызвать бригаду «Скорой помощи»;

до ее прибытия прилечь и постараться максимально расслабить все мышцы;

исключить напряженную умственную и любую физическую работу;

можно выпить некрепкий теплый травяной чай из мелиссы, мяты.

Если выраженных болей или выделений с примесью крови нет, важно в максимально короткие сроки самой отправиться на прием к врачу-гинекологу.

Как правильно лежать при гипертонусе матки Лежа в постели, необходимо принять такое положение, при котором давление в брюшной полости, а значит и давление на матку, будет меньше. Для этого лучше всего лечь на бок или расположиться на четвереньках — опираясь на колени и предплечья.

Лекарственная терапия Выбор комбинации и дозировки препаратов при избыточном тонусе матки должен осуществлять только ваш лечащий врач. Доктор составляет план лечения и подбирает лекарства, опираясь на объективные данные осмотра и обследований, с учетом жалоб женщины и выраженности симптомов, а также других важных критериев, которые делают каждый случай индивидуальным. К препаратам, которые могут быть рекомендованы врачом при гипертонусе матки, относятся: — легкие седативные средства;

спазмолитики;

препараты на основе магния с витамином B6;

токолитики, на время уменьшающие сократительную активность матки;

блокаторы кальциевых каналов.

Если вы заметили у себя признаки гипертонуса матки, не занимайтесь самолечением, а как можно скорее обращайтесь к врачу, чтобы подтвердить или опровергнуть диагноз и выбрать правильную комбинацию препаратов.

Нужно ли ложиться в больницу В стационар направляют далеко не во всех случаях повышенного тонуса матки. Если возникает такая необходимость, лечащий доктор сам предложит госпитализацию. Нахождение в больнице позволяет обеспечить беременной женщине постоянное врачебное наблюдение, соблюдение строгого постельного режим (если это необходимо), доступность некоторых медицинских процедур, которые нет возможности провести в домашних условиях (введение лекарств через капельницу, внутривенные и внутримышечные инъекции, регулярный контроль некоторых лабораторных показателей). Профилактика гипертонуса Учитывая, что протекание каждой беременности индивидуально и зависит от множества факторов, не существует мер, которые обеспечат женщине стопроцентную защиту от гипертонуса. Но следуя некоторым рекомендациям, можно снизить риск появления повышенного тонуса матки и сделать свою беременность более комфортной:

Стараться уменьшить уровень стресса, высыпаться и полноценно питаться.

Обсудить допустимые для вас объемы употребления продуктов, содержащих кофеин (чай, кофе и др.) с вашим врачом и не превышать их.

Разумно подходить к физическим нагрузкам, не переутомляться.

Избегать длительного нахождения в сидячем положении или длительного стояния на ногах.

Своевременно посещать женскую консультацию и внимательно относиться к самочувствию.

Фото: Shutterstock.com Давайте дружить в социальных сетях! Подписывайтесь на нас в Facebook, «ВКонтакте» и «Одноклассниках»!