Вот как развивается плод на 29-й неделе беременности.

29 недель беременности — это семь полных акушерских месяцев и еще одна неделя. В этом третьем триместре размеры живота стремительно увеличиваются, теперь его окружность может составлять 70-80 см. Высота стояния дна матки равна 27-31 см при одноплодной беременности и 32-41 см при многоплодной.

Вес будущей мамы также сильно увеличился, от начала беременности она могла набрать уже 11-12 кг. Очень важно следить за тем, чтобы вес не превышал эти показатели.

Анализы и медицинские обследования

Беременная женщина по-прежнему проходит осмотр у акушера-гинеколога раз в две недели. Накануне она должна сдать на анализ мочу и кровь (по назначению врача), чтобы проверить ее на наличие белка.

Кроме того, во время осмотра акушер-гинеколог измеряет окружность живота и высоту стояния дна матки.

Также очень важны показатели тонометра — повышенное давление может доставить некоторые неприятности будущей маме, даже представлять угрозу вынашивания.

УЗИ Плановое ультразвуковое исследование на данном сроке обычно не включено в список обязательных. Однако если у врача появились какие-либо подозрения (подтекание околоплодных вод, риск преждевременных родов, гипоксия плода), то он может назначить дополнительное исследование.

Скрининг

Пренатальный скрининиг — комплексное обследование особой категории, которое позволяет выявить группу риска по развитию пороков плода во время беременности. Скрининг проводят трижды за весь срок, раз в триместр. Скрининг третьего триместра предстоит сделать уже в ближайшие недели, обычно в период с 30-й по 34-ю недели. Он будет включать несколько методов диагностики плода: УЗИ, допплерометрию и КТГ (кардиотогографию).

Как выглядит ребенок

Плод на 29-й неделе выглядит почти как новорожденный, у него накапливается подкожный жир и на теле формируются первые характерные складочки. Места в мамином животе стало намного меньше, и двигаться так же активно, как раньше, ему уже значительно труднее. Но толкаться меньше он не стал, наоборот, удары его все увереннее и ощутимее.

Иногда мама чувствует ритмичные движения внутри живота, вероятно, плод икает, так он тренирует дыхательную систему.

Определение пола ребенка

На таком большом сроке пол ребенка обычно уже известен родителям. В дальнейшем определить его может быть все сложнее, поскольку плод довольно крупный и перемещается все меньше.

Что происходит на 29-й неделе беременности: ощущения

В третьем триместре будущей маме приходится уже не легко — тяжесть живота дает о себе знать. Матка сильно давит на все органы, и неприятные ощущения могут быть не только в ЖКТ. Так, например, иногда беременная чувствует, что ей как будто не хватает воздуха, это матка подпирает грудь.

Все неудобнее становится спать, особенно часто мучаются женщины, которые до беременности привыкли спать на животе. Теперь же можно лежать только на боку или на спине, но при этом самым оптимальным считается положение во время сна на левом боку.

Если вы уже в самом начале приобрели специальную подушку в виде подковы (обычно ее называют подушкой для кормления, поскольку после родов при помощи нее удобно кормить малыша грудью), то наверняка научились удобно устраиваться во время отдыха. Если еще не купили, то не теряйте времени и скорее обзаведитесь этим аксессуаром — он действительно помогает расслабиться и спать более комфортно.

Боли в животе

Болевые ощущения в области живота, как правило, связаны с тем, что растягиваются связки. Однако тянущие боли бывают и при гипертонусе матки, в этом случае потребуется консультация акушера-гинеколога.

Если боль концентрируется внизу живота, при этом она нарастает, появились кровянистые выделения, необходимо срочно вызывать «Скорую».

Такие симптомы могут говорить о преждевременных родах.

Боли в пояснице

Центр тяжести смещается на протяжении всего периода беременности, и тянущие боли в области поясницы — довольно распространенное явление. Чтобы справиться с ними, женщине рекомендуется носить обувь с удобной колодкой, попросить акушера-гинеколога подобрать бандаж, а также стараться больше отдыхать.

Выделения

Выделения в норме прозрачные или беловатого оттенка. Творожистые пенистые выделения зеленоватого, коричневого цвета, которые сопровождаются зудом в области гениталий, говорят об инфекционном заболевании. Пролечить его нужно строго до родов, чтобы ребенок не заразился во время прохождения через родовые пути.

Срочное обращение к врачу требуется в том случае, если околоплодные воды подтекают или изливаются резко. В этих случаях потребуется госпитализация.

Тошнота

Ближе к родам у женщины может появится токсикоз (его так и называют поздний), а пока что будущую маму беспокоит скорее изжога. Справиться с ней можно, составив правильный рацион питания. Кроме того, важно есть малыми порциями, но часто — 6-7 раз в день.

Многоводие и маловодие

Индекс амниотической жидкости (околоплодных вод) позволяет судить об их количестве на разных сроках беременности. На 29-й неделе нормой считается 84-254 мм, в среднем 145 мм.

Что можно и нельзя делать на 29-й неделе беременности

В третьем триместре будущей маме нужно больше отдыхать, избегать нагрузок и постараться исключить любые ситуации, которые заставят женщину нервничать.

Любую трудную работу нужно постараться переложить на других членов семьи, а самой с удовольствием готовиться к предстоящим родам.

Выбрать имя ребенку, купить необходимые для роддома вещи, одежду для малыша — это то, чем как раз можно заняться в этот период.

Если нет противопоказаний, то по-прежнему очень полезно заниматься сексом, главное, избегать глубоких проникновений и резких движений.

Что можно есть

Есть можно и нужно мясо, а именно отварную говядину, чтобы поддерживать оптимальный уровень гемоглобина, который на этом сроке часто пониженный.

Кроме того, для нормальной перистальтики кишечника будущей маме не обойтись без клетчатки, которая содержится в овощах и фруктах. В противном случае женщину будут беспокоить запоры, а это не просто неприятное состояние, но и угроза развития геморроя.

Важно исключить все соленое, чтобы вода не задерживалась в организме и не образовывались отеки. При этом пить достаточное количество воды по-прежнему необходимо. Избегайте употреблять газированные сладкие напитки, кофе и очень крепкий чай.

Напротив, очень полезные кисломолочные продукты: кефир, творог (во второй половине дня) и йогурты.

От жирной ряженки и сметаны пока лучше отказаться.

Витамины

Лучше всего получать все необходимые витамины и минеральные вещества из пищи, однако в период беременности будущая мама по разным причинам может испытывать острую их нехватку. Именно поэтому акушер-гинеколог назначает дополнительно витаминно-минеральные комплексы. Обычно при этом он ориентируется на срок гестации. На 29-й неделе женщине прописывают также препараты железа для профилактики анемии.

Фото: Shutterstock.com Давайте дружить в социальных сетях! Подписывайтесь на нас в Facebook,

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