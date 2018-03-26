Углеводы и здоровое питание

Несмотря на всеобщее увлечение правильным питанием и здоровым образом жизни, вокруг этих

тем витает множество мифов и недопонимания основных понятий. Так, время от времени на гребне популярности оказываются так называемые «безуглеводки» —

системы питания, стремящиеся почти полностью исключить углеводы из рациона. На самом деле, такое решение не только лишено смысла, но и несет в себе довольно

высокую степень угрозы для организма.

Зачем нужны углеводы человеку

Здоровая еда предполагает

поступление в организм всех необходимых питательных веществ, в том числе и углеводов. При этом, их удельная доля составляет не менее 40% в суточном

рационе, если смотреть с точки зрения медицинских норм. Это связано с тем, что именно они служат источником основной энергии для работы мышц, органов,

выполнения обменных процессов. Некоторые считают, что полностью отказавшись от них можно заставить организм сжигать запасы жира. Так оно и будет, но при этом

продукты распада жиров начнут выделяться в кровь в огромном количестве, вызывая

слабость, вялость и прочие неприятные симптомы. Более длительное «истязание»

организма может серьёзно пошатнуть здоровье. Первой «ласточкой» станет потеря

жидкости, затем наступит ухудшение работы кишечника (это благодаря исчезновению

клетчатки вместе с крупами и овощами). Итак, если структурировать и подытожить,

то углеводы полезны потому что:

· Дают

нам доступную энергию;

· Приносят

множество минералов, витаминов и микроэлементов;

· Обеспечивают

кишечник необходимым количеством клетчатки;

· Участвуют

в выработке серотонина — «гормона хорошего настроения»;

· Помогают

контролировать аппетит.

Так что те,

кто спешит избавиться от всех углеводов в своей тарелке в корне неправ. Но вот с умом их туда класть нужно уметь. Для этого нужно знать, что углевод углеводу

— рознь.

Здоровое питание с «правильными» углеводами от Grow

Food

Есть большая

разница между простыми и сложными углеводами. Первые вызывают резкий скачок

сахара, но и такой же резкий спад потом. Итогом становится резкий приступ

голода и риск пищевого срыва. Если же в меню преобладают сложные источники

энергии, то уровень глюкозы поднимается медленно и так же медленно спадает, что позволяет чувствовать прилив сил и энергии довольно длительное время, не вызывает резких приступов голода, а также с высокой вероятностью принесет

намного больше полезных веществ, чем рафинированные продукты с простыми

углеводами. Наша продукция Grow Food https://growfood.pro/включает в себя именно полисахариды, которые дают энергию на весь день, не провоцируя резких скачков сахара и привнося в ваш рацион только пользу. При этом мы рассчитали несколько вариантов для различных степеней физической

активности:

· Power

— для тех, кто хочет набрать массу и накачать мышцы, содержит 2750 ккал;

· Fit — для подсушивания и «прочерчивания» рельефа — на 1350 ккал;

· Daily

— выполнен в двух вариантах, на 1200 килокалорий и на 1600 ккал. Позволяет

полноценно и рационально питаться людям, ведущим обычный образ жизни, но следящим за своим питанием;

· Balance

— предназначена для тех, кто регулярно занимается спортом и нуждается в качественной и здоровой пище, содержит около 2000 калорий.

Любой из тарифов мы предлагаем на пять или семь дней, каждый из которых не повторяется.

Вы выбираете подходящий и оформляете заказ. Наш курьер доставляет вам пакет с герметично упакованными контейнерами (их, кстати, очень удобно брать с собой).

Вы просто будете доставать их из холодильника и получать порцию еды, не опасаясь, что в ней не соблюден баланс и качество нутриентов.