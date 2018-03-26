Лучший омолаживающий ингредиент для тех, кому за 40: что нужно знать о ретиноле?

Обновление клеток кожи после 40 лет происходит почти в два раза медленнее, чем в 30-35 лет, из-за этого кожа быстрее увядает, теряет эластичность, становится сухой. Поэтому так важно ввести в свой ежедневный уход косметическое средство с ретинолом.

Научно доказано, что ретинол (активная формула витамина А) стимулирует клетки на молекулярном уровне, проникая в глубокий слой эпидермиса, кожа становится подтянутой, морщинки сглаживаются, процесс старения замедляется. Однако у ретинола есть серьезные побочные эффекты. Чтобы их избежать и получить желаемый результат, нужно соблюдать несколько правил.

Тестируем перед использованием

Нанесите средство на запястье — чем дольше ретинол будет взаимодействовать с кожей, тем лучше. Особенно это важно для чувствительной кожи или при склонности к аллергии. Если возникнет сильное покраснение, зуд, жжение или высыпания, то средство нужно срочно смыть и больше не использовать.

Подбираем концентрацию ретинола

Концентрация ретинола в косметических средствах может быть от 0,025 до 2%. Для постоянного домашнего ухода достаточно выбрать концентрацию до 1%. Не стоит приобретать средства с высоким содержанием — их используют в косметологии для пилингов.

Обращаем внимание на емкость

Витамин А быстро разрушается под воздействием солнечных лучей и кислорода, поэтому лучше отдавать предпочтение косметическим средствам, которые находятся в баночке из темного стекла. Хорошо, если это будет емкость с дозатором, а еще лучше приобретать ретинол в отдельных капсулах.

Правильно наносим

1. Важно не перенасытить кожу витамином. Если средства слишком много, то деление клеток резко останавливается, кожа перенасыщается витамином и начинает защищаться. Так она моментально истощается, старение происходит быстрее. Поэтому лучше наносить ретинол точечно на те места, где есть морщинки. Можно нанести и на все лицо, но только тонким слоем.

2. Наносить его лучше на ночь, предварительно очистив и высушив кожу. Обновление клеток кожи происходит именно ночью, поэтому лучшее время для использования ретинола — вечером перед сном (за 30-40 минут). И желательно наносить средство на очищенную, сухую кожу лица, поскольку оставшаяся вода будет способствовать более глубокому проникновению ретинола, что может вызвать сильное шелушение даже при небольшом количестве продукта.

3. Для кожи вокруг глаз лучше выбирать специальное средство с ретинолом. Средство, которое не предназначено для тонкой и нежной кожи вокруг глаз, может вызвать раздражение слизистой.

Наносим средство по режиму

Вводить продукт лучше постепенно, применяя его с интервалом в один-два дня. Если в течение двух недель нет покраснений, высыпаний, сильного шелушения кожи лица, то средство можно применять каждый день. Допускается небольшое покалывание после нанесения и легкое (!) шелушение — эпидермис обновляется, омертвевшие чешуйки кожи отслаиваются.

Чтобы кожа не уставала, нужно делать перерыв на один-два месяца или сокращать частоту использования, например, наносить крем раз в семь дней.

Используем защиту от УФ-лучей и увлажняем кожу

Новые клетки, которые будут образовываться по мере применения ретинола, очень восприимчивы к ультрафиолету, поэтому фактор защиты должен быть не менее пятнадцати.

Из-за очень активного обновления клеток кожа может начать выделять излишний себум (кожное сало) как защиту от пересыхания, поэтому после впитывания ретинола можно поверх нанести увлажняющее средство. Идеально, если крем с ретинолом уже содержит увлажняющие компоненты.

Изучаем инструкцию

Чтобы средство прослужило долго, нужно соблюдать правила хранения, которые обязательно указываются в инструкции: не оставлять под прямыми лучами солнца, не перегревать.

Также в инструкции перечислены противопоказания к применению: крем может быть запрещено использовать во время приема определенных препаратов или при наличии конкретных заболеваний.

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