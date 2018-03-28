Так ли полезно спать днем

Иногда после дневного сна ты чувствуешь себя бодрым и полным сил, а иногда ещё более разбитым. Так полезен ли взрослым людям сон днём? Разбираемся вместе с врачами-сомнологами.

Когда возникает спор о пользе дневного сна, непременно приводят слова знаменитого премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля

«Сон в дневное время не заставляет тебя успеть меньше — так думают дураки без воображения. Ты успеешь даже больше, потому что у тебя будет два дня в одном…»

А вот согласны ли специалисты-сомнологи с таким категоричным заявлением политического деятеля?

Михаил Полуэктов

врач-сомнолог, кандидат медицинских наук, медицинская академия имени Сеченова

— О пользе дневного сна именно с медицинской точки зрения говорить пока рано, не проводилось ни одного исследования, которое бы доказало, что дневной сон может повысить продолжительность жизни или, например, уменьшить риск развития различных заболеваний. Но что медикам известно точно: короткий дневной сон способствует повышению производительности труда, иммунитета и повышению настроения. Он позволяет как бы перезагрузиться на фоне высокого психического или физического стресса. Лучше всего спать около полутора часов, потому что именно это время составляет обычный цикл сна у человека.

врач-сомнолог, руководитель сомнологической службы «Унисон»

— Дневной сон в принципе не отличается от ночного по набору стадий сна. А вот по длительности стадий могут быть различия. При более низком уровне мелатонина днём по сравнению с ночью и присутствии внешних раздражителей (свет, шум, телефонные звонки и тому подобное) глубоких стадий сна может быть меньше, а поверхностных больше. Скорость засыпания тоже может быть снижена по тем же причинам.

В ходе исследований было выявлено, что если заснуть в период снижения дневной активности (у сов и жаворонков это разное время), то высока вероятность проснуться с тяжёлой головой и ещё большей сонливостью. Засыпание на короткий период после захода солнца с большей вероятностью будет нарушать ночной сон в связи с влиянием на биоритм выработки мелатонина. Как днём уснуть

В некоторых случаях дневной сон может рекомендоваться сменным работникам.

За несколько часов до окончания смены советуем уменьшать освещение, а перед засыпанием принимать небольшую дозу мелатонина (1/4—1/2 таблетки), чтобы помочь засыпанию.

Важно создать условия для засыпания (затемнённое помещение, ограничение внешних раздражителей — вплоть до использования берушей и маски для сна).

В ряде больших компаний даже создаются специальные комнаты для восстановления сил за несколько минут на фоне высокого стресса. Если вы почувствовали сонливость за рулём

Дома или на работе вы можете найти время для того, чтобы отдохнуть (хотя бы во время обеденного перерыва в комнате для отдыха). Если не получается — да, неприятно, что усталость может сказаться на работоспособности, но всё же это не критично. А вот чувство усталости и, как следствие, возможная потеря концентрации за рулём может привести к куда более серьёзным последствиям. Что делать автомобилистам, которые очень хотят спать? Специалисты здесь сходятся во мнении.

Михаил Полуэктов

врач-сомнолог, кандидат медицинских наук, медицинская академия имени Сеченова

— Есть укороченный вариант дневного сна, который рекомендуется автомобилистам. Если вы вдруг почувствовали сонливость за рулём, рекомендуется съехать на обочину и поспать 20 минут. Откуда взялся именно такой временной промежуток? После 20-минутного сна обычно происходит провал уже в более глубокий сон. А когда человек просыпается после глубокого сна, у него может наблюдаться феномен такого «сонного опьянения», он не сразу приходит в себя, не сразу обретает необходимые навыки, например для управления автотранспортом.

Елена Царёва

врач-сомнолог, руководитель сомнологической службы «Унисон»

— По длительности дневного сна есть исследование, которое показывает, что сон более 20 минут наносит больше вреда для работоспособности, чем 10—15 минут. Это как раз связано с тем, что повышается вероятность уйти в глубокий сон, во время которого пробуждение сложнее, а голова после этого «тяжелее». Когда сомнологи назначают дневной сон

Самая распространённая проблема, с которой люди всё-таки решают обратиться к специалистам-сомнологам, это расстройства ночного сна. И популярный в народе совет «плохо спал ночью — поспи тогда днём» в корне ошибочен. Ведь люди, страдающие бессонницей, поспав в светлое время суток, попросту «крадут» у себя часть ночного сна. Так в каком же случае врачи всё же пропишут вам дневной сон?

Михаил Полуэктов

врач-сомнолог, кандидат медицинских наук, медицинская академия имени Сеченова

— Сомнологи рекомендуют дневной сон только в том случае, если уверены, что у человека есть одно из редких заболеваний, например нарколепсия или идиопатическая гиперсомния. Обе эти болезни как раз сопровождаются избыточной дневной сонливостью. И вот в этих случаях так называемые запланированные засыпания в светлое время суток позволяют человеку удерживать внимание и уровень работоспособности.

Елена Царёва

врач-сомнолог, руководитель сомнологической службы «Унисон»

— Дневной сон физиологичен для детей до 7 лет. Взрослые же в нём в норме не нуждаются. У взрослых дневной сон — это признак либо нехваткиа, либо плохого качества ночного сна, либо превышения резервов организма в адаптации к стрессу. Чаще всего это наблюдается в вынужденной ситуации: при сменном графике работы или в случае дефицита сна более 8 часов (например, у молодых родителей или «сов», которые встают раньше желаемого времени, чтобы подстроиться под социальные рамки). Дневной сон не подходит людям, у которых уже имеются проблемы со сном по типу сложности засыпания ночью или ночных пробуждений либо смещение режима сна. В этих случаях ночной сон может стать ещё хуже. Особенно часто с этим сталкиваются люди, которые не связаны рамками социальных обязательств (работа, учёба) и могут находиться в постели, когда хотят (например фрилансеры).

Если возникает потребность в дневном сне, то это повод задуматься о беседе с сомнологом и прохождении исследования сна (полисомнографии). В последнее время это стало возможно и в домашних условиях. Так что может оказаться, что дневной сон, как и храп, окажется всего лишь признаком нарушения ночного сна. При восстановлении здорового сна потребность в дневном сне отпадает.