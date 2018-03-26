Гаджет дня: сенсор для зубов подсчитает все, что вы съели за день

Как это работает?

Сенсор представляет собой маленькую пластинку всего два на два миллиметра, которая крепится на внутреннюю сторону зуба и фиксирует все, что человек съедает за день. Информация с помощью беспроводных технологий передается на смартфон, и специальная программа анализирует, какое количество пищи вы съели за день, сколько в ней соли, сахара и калорий.

Кому может быть полезен такой сенсор?

В первую очередь устройство пригодится тем, кто следит за своим питанием или пытается похудеть. Конечно, можно вести обычный дневник питания и скрупулезно записывать туда, все что съедено за день, но добиться такой точности результатов, как с сенсором, вряд ли удастся.

Этот гаджет пригодится и тем, кто следит за уровнем сахара в крови, или концентрацией любых других веществ, которые поступают в организм с пищей.

Профессор Франк Дабл, один из разработчиков сенсора, в интервью онлайн-изданию Alphr рассказал, что этот прибор способен повлиять на всю мировую культуру потребления.

«Обработка данных устройства в конечном итоге выявит новые модели, которые способны повлиять на культуру потребления, систему здравоохранения и дать больше информации о том, что и сколько мы едим на самом деле».

Что еще умеет сенсор?

Сенсор можно перепрограммировать и приспособить для других целей. Например, он способен анализировать уровень гормонов или ферментов, следить за заболеваниями и за общим состоянием здоровья.

«Теоретически можно запрограммировать датчики в сенсоре на любые химические вещества. Мы ограничены только нашей фантазией, — добавил профессор Фиоренцо Оменетто».