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Гаджет дня: сенсор для зубов подсчитает все, что вы съели за день
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Гаджет дня: сенсор для зубов подсчитает все, что вы съели за день 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: Teleprogramma.pro
Как это работает?
Сенсор представляет собой маленькую пластинку всего два на два миллиметра, которая крепится на внутреннюю сторону зуба и фиксирует все, что человек съедает за день. Информация с помощью беспроводных технологий передается на смартфон, и специальная программа анализирует, какое количество пищи вы съели за день, сколько в ней соли, сахара и калорий.
Кому может быть полезен такой сенсор?
В первую очередь устройство пригодится тем, кто следит за своим питанием или пытается похудеть. Конечно, можно вести обычный дневник питания и скрупулезно записывать туда, все что съедено за день, но добиться такой точности результатов, как с сенсором, вряд ли удастся.
Этот гаджет пригодится и тем, кто следит за уровнем сахара в крови, или концентрацией любых других веществ, которые поступают в организм с пищей.
Профессор Франк Дабл, один из разработчиков сенсора, в интервью онлайн-изданию Alphr рассказал, что этот прибор способен повлиять на всю мировую культуру потребления.
«Обработка данных устройства в конечном итоге выявит новые модели, которые способны повлиять на культуру потребления, систему здравоохранения и дать больше информации о том, что и сколько мы едим на самом деле».
Что еще умеет сенсор?
Сенсор можно перепрограммировать и приспособить для других целей. Например, он способен анализировать уровень гормонов или ферментов, следить за заболеваниями и за общим состоянием здоровья.
«Теоретически можно запрограммировать датчики в сенсоре на любые химические вещества. Мы ограничены только нашей фантазией, — добавил профессор Фиоренцо Оменетто».
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