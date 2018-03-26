Специалисты рассказали, как быстро справиться с головной болью 

Статистика ВОЗ гласит, что каждая 8 женщина из 10 страдает от головной боли минимум раз в месяц. Специалисты рассказали, как быстро и эффективно справиться с недугом, а также раскрыли причины мигреней. Головная боль из-за самой головы возникает лишь в 15% случаев, остальное является сигналами о проблемах с иными органами и системами, выяснил сайт МедикФорум. Чаще всего цефалгия возникает на фоне общей интоксикации, вызванной неправильным питанием, размножающимися вирусами (достаточно вспомнить болевые ощущения в голове во время гриппа), патологиями ЖКТ либо мочеполовой системы. На втором месте среди причин цефалгии эксперты расположили проблемы с шейным отделом позвоночника и перенапряжение шейных мышц, что может быть спровоцировано неправильным положением головы во время сна или работы. Боль в указанной области может наблюдаться, когда нарушается вегетативный тонус сосудов. Это усугубляется гипертонией, гормональными расстройствами, болезнями печени, из-за чего происходит нарушение оттока венозной крови от головы и повышение внутричерепного давления, провоцируя возникновение болевых ощущений. Определить точную причину цефалгии может невролог или терапевт после назначения серии анализов. Если же боль не является хронической, с ней можно справиться дома. Для этого специалисты рекомендуют принять соответствующий медикамент для снятия спазма и разжижения крови. После этого стоит полежать в течение получаса в спокойной обстановке. Важно пить больше жидкости во избежание венозного застоя. Водный баланс организма следует контролировать ежедневно, выпивая не меньше двух литров воды в сутки. Можно подобрать для себя травяные чай — с мигренями хорошо справляются настои ягод малины и смородины, так как содержащийся в них витамин C укрепляет стенки сосудов. Самомассаж также может победить головную боль.