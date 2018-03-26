Весной ухудшается самочувствие: что делать?

Весной многих людей одолевают сонливость и быстрая утомляемость вкупе с раздражительностью, а внешний вид скорее болезненный, чем цветущий. По словам специалистов, все это — неблагоприятные последствия зимы, нехватки солнца и авитаминоза. Как привести себя в форму? Ученые отмечают, что весной с увеличением светового дня в организме ускоряется обмен веществ — человеку в это время требуется больше энергии и полезных микроэлементов, необходимы для обновления клеток. Об этом пишет журнал Lady Health. «Недостаток питательных веществ способствует понижению общего тонуса организма, ослаблению иммунитета и как следствие, сезонным проблемам со здоровьем, обострению хронических болезней», — констатировали медики. По данным МедикФорума, врачи считают, что для укрепления общего состояния организма нужно, прежде всего, ослабить нагрузку на сосуды и сердце. Особенно важно в этот период контролировать употребление соли и жидкостей, отметили специалисты. Кроме того, полезно налегать на продукты, содержащие витамин С, В, Е и А. Эти нутриенты, по словам ученых, являются базовыми веществами для восстановления тонуса, поддержания стабильности нервной системы и улучшения состояния кожи. Для хорошего иммунитета важно иметь здоровую микрофлору кишечника. «Вялый кишечник — причина постоянных простуд и быстрой утомляемости. „Настроить“ микрофлору кишечника и пищеварительный тракт помогут свежие и ферментированные (заквашенные) овощи, фрукты, а также кисломолочные продукты», — поделились рекомендацией специалисты. Также способствуют улучшению самочувствия весной дыхательные упражнения для нормализации давления и кровообращения. «Обменные процессы не могут быть полноценными без достаточного притока кислорода в сердце, легкие и головной мозг. Чаще гуляйте на природе, — по парку, а еще лучше, по хвойному лесу. Достаточно четырех часов, проведенных в выходные на природе, чтобы легкие освободились от вредных веществ, которыми изобилует воздух в городах», — констатировали медики. (ЧИТАТЬ ДАЛЬШЕ)