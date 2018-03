Сладкий запах мочи

Фото: Vistasol Medical GroupСладкий запах мочиМоча может многое рассказать о вашем здоровье. Поэтому, если вы замечаете изменение вида или запаха мочи, то необходимо об этом рассказать врачу. У мочи может появиться сладкий запах, если она содержит глюкозу, а причиной этому может быть диабет.

Моча помогает организму избавиться от отходов, поэтому диета и потребление жидкости может повлиять на то, как моча выглядит и пахнет. Если запах мочи временно поменялся, это может быть вызвано изменениями в рационе. Например, спаржа может придать моче необычайно сильный запах. Некоторые заболевания, лекарственные препараты и добавки также могут влиять на запах мочи. Человек, который замечает изменение запаха мочи, должен следить за своими симптомами.

Фото: Vistasol Medical Group

Сладкий запах мочи — причины

Диабет повышает уровень сахара в крови, что очень опасно. Организм пытается избавиться от лишней глюкозы, и это может придать моче сладкий запах. У людей со сладким запахом мочи из-за диабета могут быть и другие симптомы:

истощение;

сильная жажда;

изменения аппетита;

необъяснимая потеря веса.

Диабетический кетоацидоз

Диабетический кетоацидоз возникает, когда человеку не хватает инсулина. Инсулин помогает организму расщеплять глюкозу для использования в качестве топлива. Когда организм не может продуцировать достаточное количество инсулина, он начинает расщеплять жир. Это приводит к появлению кислот, называемых кетонами, которые накапливаются в крови. Если диабетический кетоацидоз не лечить, это может быть смертельным для человека. Состояние чаще встречается у людей с диабетом 1 типа, хотя у людей с диабетом 2 типа тоже могут развиться симптомы. Наряду со сладким запахом мочи у человека могут наблюдаться следующие симптомы:

сладкий запах изо рта;

чувство усталости;

припадки.

Лейциноз

Болезнь мочи кленового сиропа — это генетическое заболевание, при котором у человека нарушен метаболизм определенных белков. Это наследственное состояние, и родитель может заметить, что у ребенка моча имеет сладкий запах. Это заболевание может быть смертельным, если его не лечить. Дети с этим заболеванием могут также иметь следующие симптомы:

усталость;

непроизвольные движения;

задержка развития;

плохое питание;

рвота.

Человек с лейцинозом должен следовать строгой диете, регулярно проводить анализ крови или принимать препараты для предотвращения печеночной недостаточности. Некоторые люди с болезнью мочи кленового сиропа в конечном итоге нуждаются в пересадке печени.

Пищевые добавки и лекарственные препараты

Добавки, особенно витамин B6, и некоторые препараты также могут изменить внешний вид и запах мочи. Человек, который недавно начал принимать новое лекарственное средство, должен поговорить с врачом, если у него появился странный запах мочи.

Обезвоживание

Обезвоживание делает мочу более концентрированной. Моча может быть темно-желтого цвета или даже коричневой и пахнет сильнее. Моча при обезвоживании может иметь едкий запах аммиака, но иногда и сладкий запах. Когда у человека очень темная моча, он должен употреблять больше воды.

Кандидозы

Дрожжевые инфекции не изменяют запах мочи, но могут вызвать вагинальные выделения, у которых сладкий запах. Дрожжи — это грибок, который обычно поражает влагалище. Мужчины реже могут болеть дрожжевым грибком. Симптомы дрожжевой инфекции включают:

Зуд;

Покраснение;

Раздражение;

Творожные выделения;

В некоторых случаях болезненное мочеиспускание.

Если у человека появились симптомы, он должен обратиться к врачу, так как другие заболевания могут быть ошибочно приняты за дрожжевую инфекцию.

Сладкий запах мочи — когда обратиться к врачу

Фото: Getty Images/Nadine Hutton

Необычный запах мочи и появление некоторых симптомов требуют немедленного обращения к врачу. К ним относятся:

Сильная жажда

Диабетический кетоацидоз может вызвать сильную жажду, даже когда человек потребляет много жидкости.

Боль в животе или тошнота

Они присутствуют при диабетическом кетоацидозе.

Сильная боль в спине, животе или гениталиях

Эти симптомы могут говорить об инфекции почек или мочевыводящих путей.

Кровь в моче

Может быть признаком инфекции.

Тошнота, рвота, пожелтение кожи или глаз

Это может означать, что у человека печеночная недостаточность.

Чувство усталости или возбуждения

Может быть признаком диабетического кетоацидоза или тяжелой инфекции.

Лихорадка

Может быть признаком инфекции. Некоторые инфекции, такие как инфекции мочевыводящих путей, которые распространяются на почки или кровь, могут быть опасными для жизни.

Для некоторых людей изменение запаха или внешнего вида мочи является первым признаком серьезной проблемы со здоровьем. Необходимо обратиться за медицинской помощью, если имеются следующие симптомы:

частое мочеиспускание;

боль или жжение при мочеиспускании;

кровь в моче;

боль внизу живота;

общее чувство усталости и недомогания.

Сладкий запах мочи зачастую является результатом диеты или диабета, но может также означать опасное и даже угрожающее жизни заболевание. Независимо от причины, лучше как можно раньше обратиться к врачу.

Литература

Seesaard T. et al. Self-screening for diabetes by sniffing urine samples based on a hand-held electronic nose //Biomedical Engineering International Conference (BMEiCON), 2016 9th. — IEEE, 2016. — С. 1-4.