Аминокислоты BCAA

Аминокислоты и спортивное питание

Говоря об аминокислотах BCAA (равно как и о спортивных добавках с другими аминокислотами) важно отметить, что эти аминокислоты являются лишь составными «кирпичиками» любого белкового продукта — начиная от сывороточного протеина, заканчивая мясом и даже гречкой. По сути, организм получает аминокислоты из большинства животных продуктов питания.

Всего существует более 200 различных аминокислот, однако лишь два десятка из них критично важны для метаболизма. Несмотря на то, что большинство из этих важных аминокислот организм человека синтезирует друг из друга, девять должны поступать с пищей. Спортивное питание с аминокислотами (включая BCAA) содержат эти самые девять незаменимых аминокислот в чистом виде.

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Польза аминокислот для здоровья

Суточная потребность мужчины весом 70 кг в девяти незаменимых аминокислотах составляет 10-12 г (1). К счастью, эти важные аминокислоты наиболее распространены в пище и восполняется 15-20 г любого белка. При этом, по сути, прямой пользы аминокислоты здоровью не несут — правильнее говорить о вреде их хронического недостатка. Однако подобный недостаток весьма и весьма редок.

Польза приема аминокислот в виде спортивного питания имеет крайне спорную доказательную базу. Несмотря на то, что это может улучшить силовые показатели у профессиональных спортсменов или снизить чувство голода, совершенно ошибочно считать аминокислоты BCAA добавкой для понижения веса тела или для похудения — особенно в случае нетренированного человека.

Аминокислоты BCAA — что это такое?

Аминокислоты ВСАА (англ: Branched-Chain Amino Acids — аминокислоты с разветвленными цепочками или БЦАА) — это комбинация из трех наиболее важных для обмена веществ человека незаменимых аминокислот. В состав BCAA входят лейцин, изолейцин и валин. Суточная потребность в этих BCAA составляет 5-6 г (1) — то есть половину потребности во всех незаменимых аминокислотах.

При этом аминокислоты BCAA содержатся в значительных количествах в любом белковом продукте. На 20 г белка, содержащихся в 100 г говядины, приходится 2.5 г ВСАА (2) — потребление 200-250 г мяса в сутки полностью покрывает дневную потребность в ВСАА. Помимо всего прочего, спортивный сывороточный протеин чуть ли не на треть состоит из аминокислот BCAA.

Влияние ВСАА на рост мышц

С одной стороны, ВСАА — три важнейших аминокислоты, которые организм не может синтезировать и обязан получать с пищей. Эти аминокислоты стимулируют образование новой мышечной ткани, ускоряют восстановление мышц и замедляют процессы разрушения существующих, нормализуют процессы жирового обмена, ускоряют сжигание жира и нормализуют метаболизм.

С другой стороны, производители спортивного питания «забывают» упомянуть о том, что получать суточную норму аминокислот BCAA из обычной пищи не так уж и сложно. Важно и то, что если спортсмен тренируется с целью роста мышц и придерживается высокобелкового питания, он вне всякого сомнения получает достаточное для нормального метаболизма количество BCAA.

Как принимать ВСАА?

Аминокислоты BCAA в виде спортивной добавки рекомендуются принимать до и во время силовой тренировки в суммарной дозировке от 500 до 1500 мг — это позволит увеличить продолжительность тренинга и поможет замедлить катаболические процессы в мышцах. Однако в остальное время дня предпочтительнее получать аминокислоты BCAA из обычного рациона.

Хотя форма приема BCAA (капсулы или порошок) не имеет принципиального значения, нужно учитывать то, что в чистом виде эти аминокислоты нерастворимы в воде — другими словами, во время тренировки проще принять капсулу. При этом порошковые спортивные добавки для приема во время тренировок состоят именно из BCAA, ароматизаторов и ингредиентов для облегчения смешивания с водой.

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Аминокислоты BCAA для похудения

Говоря простым языком, аминокислоты BCAA словно «обманывают» организм, заставляя его полагать, что в желудке находится высококалорийная пища. Это активирует метаболические процессы и запускает трату калорий — однако при отсутствии реальной пищи в ход идут жировые запасы. Именно на этом и строится принцип влияния BCAA на избавление от жировых запасов.

Однако необходимо понимать, что аминокислоты BCAA вовсе не являются жиросжигателем и способны положительно влиять на снижение веса исключительно в комбинации с правильной диетой и активным жиросжигательным тренингом. Единственным их плюсом для похудения является то, что прием BCAA в капсулах на пустой желудок помогает снизить чувство голода.

Польза ВСАА для новичков

Учитывая то, что качественный спортивный протеин примерно на треть (3) состоит из ВСАА, употребление аминокислот в виде отдельных добавок рекомендуется лишь профессионалам, стремящимся увеличить продолжительность силовой тренировки до 90-120 минут. Новичкам прием аминокислот BCAA (ровно как и любых других аминокислот в жидком виде) не требуется.

При этом еще раз отметим, что большинство плюсов, приписываемых BCAA (повышение силовых показателей, ускорение процессов восстановления и роста мышц, оптимизация процессов выработки гормонов и так далее) — описание положительного влияния любого белка (включая белок из пищи), содержащего эти аминокислоты, а вовсе не перечисление плюсов чистых BCAA.

Несмотря на то, что три аминокислоты, скрывающиеся за аббревиатурой BCAA, вне всякого сомнения несут пользу для организма человека, их употребление в чистом виде (то есть, в капсулах или в порошке) принесет пользу скорее профессиональным спортсменам. Однако аминокислоты BCAA действительно могут снижать аппетит, косвенным образом помогая похудению.

Научные источники:

Essential amino acid. Recommended daily amounts, source

National Nutrient Database for Standard Reference, source

Optimum Nutrition Gold Standard 100% Whey, source

Source: FitSeven